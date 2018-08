Brand bei der Landi in Oberaach: Plastikpaloxen entzünden sich - Erinnerungen an Egnach wurden wach In der Nacht auf Montag brannte es bei einem Lagergebäude der Landi in Oberaach. Die Feuerwehr hatte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle. Wie schon beim Grossbrand in Egnach brannten Obstpaloxen aus Plastik. Wurde auch hier der Brand fahrlässig verursacht? Manuel Nagel

Das Feuer wurde als "Brand gross" eingestuft. (Bilder. Manuel Nagel)

Um 23.12 Uhr ging beim Mobiltelefon von Feuerwehrkommandant Andreas Bösch der Alarm ein, wie er sagt. Auch sei er noch zusätzlich von einer Privatperson angerufen worden. Das Feuer wurde als "Brand gross" eingestuft.

Rund 80 Mann der Amriswiler Feuerwehr würden bei so einem Ereignis alarmiert, verrät Bösch. Ausgebrochen ist das Feuer bei einem Lager der Landi in Oberaach, direkt an der Kreuzlingerstrasse und in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes.

Grüne Plastikpaloxen brannten

Gebrannt hatten grüne Plastikpaloxen, wie bereits beim Grossbrand in Egnach am 17. März dieses Jahres. Doch seine Leute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle, so dass es nicht zu einem Inferno wie bei der Tobi Seeobst AG gekommen ist.

Der Brand war schnell unter Kontrolle.

Einige der Feuerwehrleute konnten schon auf dem Weg zum Brandplatz wieder umkehren. "Wir haben schliesslich mit rund 50 Leuten das Feuer bekämpft", sagte Bösch.

Rund 50 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde beim Dach die Fassade aufgeschnitten, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Das Innere des Gebäudes habe gemäss des Feuerwehrkommandanten sozusagen keinen Schaden davongetragen. Alles sei zum Glück sehr glimpflich abgelaufen.

"Einfach so brennen diese Kisten nicht"

Dennoch war schon kurz vor halb ein Uhr der Brandermittler der Kantonspolizei Thurgau vor Ort und nahm seine Arbeit auf. Auch Augenzeugen wurden von der Polizei befragt, denn man habe Leute bei diesen Paloxen gesehen, hiess es unter den anwesenden Passanten. "Einfach so brennen diese Kisten nicht", meinte einer.

Doch Daniel Meili von der Medienstelle der Kantonspolizei konnte und wollte Brandstiftung nicht bestätigen. "Unsere Leute nehmen nun die Arbeit auf und wir entscheiden dann, ob ein Zeugenaufruf notwendig ist", sagte er am Telefon.