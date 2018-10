Boulevard Kreuzlingen: Die Signalisation wird erneut geändert Der Kreuzlinger Stadtrat folgt der Aufforderung aus dem Zwischenentscheid des kantonalen Departements für Bau und Umwelt. Deshalb gilt ab Montag, 15. Oktober, im Boulevard wieder die befristete Verkehrsanordnung. Nicole D'Orazio

Der Boulevard in Kreuzlingen: Die Signalisation der Testphase muss ab dem 15. Oktober wieder eingeführt werden. (Bild: Donato Caspari)

Die Tafeln werden wieder aufgestellt. Ab Montag, 15. Oktober, gilt im Boulevard wieder das Verkehrsregime der auf ein Jahr begrenzten Testphase. Damit folgt der Stadtrat der Aufforderung aus dem Zwischenentscheid des kantonalen Departements für Bau und Umwelt (DBU), wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als die Signalisation wieder einzuführen», sagt Stadtpräsident Thomas Niederberger. Denn das DBU habe die aufschiebende Wirkung entzogen. Das heisst, die Tafeln müssen so lange stehen bleiben, bis das Departement über den Rekurs gegen den vorzeitigen Abbruch entschieden hat.

Abbruch zu Gunsten des Gewerbes und der Anwohner

Am 12. Juni hatte der Stadtrat beschlossen, die befristete Verkehrsführung im Boulevard vorzeitig zu beenden. Dabei stützte er sich auf Umfrage-Ergebnisse und Verkehrszählungen, die während der Versuchsphase seit Februar durchgeführt wurden. Der Beschluss wurde öffentlich aufgelegt und per 25. Juni vollzogen. «Wir haben damals zu Gunsten des Gewerbes und der Anwohner entschieden», sagt Niederberger.

Dagegen reichten die «Initianten für einen autofreien Boulevard» und Anwohner des Bodan-Quartiers Ost Rekurs beim DBU ein. Das Departement hiess ihn gut, unter anderem wegen Befangenheit von Stadtrat Thomas Beringer. Der Stadtrat beschloss den vorzeitigen Abbruch am 7. August erneut, wobei Beringer in den Ausstand getreten ist. Gegen diesen Beschluss gingen die Initianten und Anwohner erneut vor. Das Departement verfügte mit einem Zwischenentscheid am 24. September, dass die aufschiebende Wirkung des Rekurses erteilt wird und die temporäre Signalisation der befristeten Verkehrsanordnung umgehend wieder herzustellen ist.

Der Stadtrat hält am Entscheid des Abbruchs fest

Obwohl der Stadtrat dem Zwischenentscheid Folge leistet, hält er am Abbruch der Versuchsphase fest, zumal das Rekursverfahren in diesem Punkt noch nicht abgeschlossen ist und inhaltlich noch durch das DBU beurteilt werden muss. «Wie lange das dauert, können wir nicht sagen», meint Niederberger. «Mitte Februar läuft die einjährige Versuchsphase aus. Spätestens dann können wir die Signalisation wieder aufheben, wenn das DBU vorher nicht entschieden hat.»