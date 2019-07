Bottighofer Gartenbauer stellt die Weichen für die Zukunft Christian Ernis Unternehmen wird neu von einem Dreierteam geleitet.

Christian Erni, Rico Semmann und Abi Bartholet führen das Gartenbau-Unternehmen zu dritt. (Bild: PD)

(red) Christian Erni sorgt bereits jetzt für die Zukunft des Betriebs, indem er die Stabsübergabe an zwei erfahrene Mitarbeiter für das Jahr 2023 vorbereitet. Die beiden Abteilungsleiter Abi Bartholet (für den Gartenbau) und Rico Semmann (für die Planung) führen künftig zusammen mit Christian Erni den Fachbetrieb.

Erni bleibt bis zur endgültigen Übergabe Geschäftsführer. Das Dreierteam hält am Standort Bottighofen fest. Um 2023 die Firmenübergabe erfolgreich abzuschliessen, hat Christian Erni seine Aktiengesellschaft in eine neu gegründete Holding eingebracht. Diese ist im Besitz der Schweizer Privatinvestorengruppe Ufenau Capital Partners AG in Pfäffikon. In der neu geschaffenen Holding agiert Christian Erni als Verwaltungsratsmitglied beratend für Gartenbaubetriebe schweizweit.

Mehr Raum für überregionale Projekte

Durch diese neue Struktur bleibt ihm mehr Spielraum für neue, überregionale Projekte im Bereich Gartenbau und Gartenplanung. «Das Nachfolge-Thema ist ein grosser, oft schwieriger Prozess für alle Inhaber von etablierten Gartenbaubetrieben. Das ist ein Bereich, in dem ich unterstützend wirken will.»

An der Leistung und Qualität der Gartenbaufirma Erni wird sich durch die neuen Strukturen nichts ändern. Christian Erni betont: «Meine grosse Leidenschaft liegt in der Planung von Gärten – wenn ich dies nun mit meinem super Team organisiere, profitieren davon unsere Kunden.»