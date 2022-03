Bottighofen Frauenhelden, Flamenco und Luftschiffe: Das Symphonische Blasorchester ist zurück auf der Bühne Am Sonntag spielte das Symphonische Blasorchester Kreuzlingen mit dem spanischen Solisten Javier Colomer Castillejos in Bottighofen. Der Bassposaunist entführte das Publikum mit seiner Zugabe in seine Heimat.

Das Symphonische Blasorchester auf der Bühne in Bottighofen. Bild: PD/Reto Bolliger

Endlich wieder vor richtigen Menschen auftreten. Das sei schon etwas völlig anderes, als lediglich vor einer Kamera, sagt Dirigent Stefan Roth. Die vergangenen zwei Jahre spürte sein Orchester, was Publikumsentzug bedeutet. Gleich drei Abende füllte das Symphonische Blasorchester (SBO) mit seinem Programm «Symphonia Classic».

Ihr Talent wollten die Musikerinnen und Musiker in den ganzen Kanton tragen und gaben am Freitag im Presswerk Arbon den Auftakt. Samstag spielten sie in Aadorf, wo Stefan Roth aufwuchs und erste Kontakte zur Musik knüpfte. Den Abschluss des Konzertwochenendes gaben sie im Bottighofer Dorfzentrum.

Die letzten Seufzer des Don Juan

Hals über Kopf ins Liebesabenteuer. Die Zuhörerinnen und Zuhörer werden direkt und mit viel Wucht in das stürmische Leben des «Don Juan» reingezogen, mit grossem Tempo und mächtigen Hörnern. Richard Strauss komponierte das Stück 1888. Sein Frauenheld stürzt sich von einer Affäre in die nächste, ohne jemals anzukommen. Die Solo-Trompete am Ende klingt mit ihren einzelnen tiefen Tönen wie die letzten Seufzer, die Don Juan das Leben aushauchen.

In die indische Heilslehre begibt sich das Orchester mit «Chakra» vom niederländischen Komponisten Maurice Hamers. Vom Wurzel- bis zum Scheitelchakra vertonte er die Energiebahnen. Sanfte Flötenklänge, ausbalancierende Harfe und schliesslich die Bässe der Blechbläser zeichnen eine vollkommene Harmonisierung des Körpers nach.

Ein spanischer Flamenco als Zugabe

Star des Abends war der spanische Solo-Bassposaunist Javier Colomer Castillejos. Beim Komponieren des Stücks stand er Gregory Fritze gar beratend zur Seite. «Continental Concerto» erinnert immer wieder an die Filmmusik der 1960er- und 70er-Jahre. Der samtige, wie in Watte verpackte Singsang der Posaune wird von der Klarheit und Fülle des Orchesters begleitet. Als Zugabe spielt der Solist einen Gruss aus seiner Heimat: Sein Flamenco auf der Bassposaune zeigt dem Publikum eine völlig andere Tonart der andalusischen Gitarrenmusik.

Der spanische Bassposaunist Javier Colomer Castillejos. Bild: PD/Reto Bolliger

Zum Abschluss interpretiert das SBO die «Zeppelin Symphonie» des Österreichers Thomas Doss von 2008. Vom Wachsen der Idee Ferdinand Graf von Zeppelins erfolgreichen Starrluftschiffes in Crescendo, über den Bau in wummernden Bässen und Pauken sowie klingenden Glocken und Holzbläsern, über das Aufsteigen an den Himmel.