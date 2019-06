Bottighofen bekommt seine Dorfbeiz zurück

Gasthaus Bären, Bottighofen: Die ehrliche Küche

Der «Bären» gehört in die Kategorie Restaurants, die man heute nicht mehr so oft findet. Hier erwartet den Gast weder das im Moment allgegenwärtige Super-Food noch Weltküchen-Flair. Nichts, was auf der Speisekarte mehr verspricht, als es auf dem Teller hält.