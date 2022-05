Bonau Fröhliches Zuckerfest zum Ende des Fastenmonats Am Montag haben in der Ahmadiyya Nuur Moschee über hundert Muslime das Ende des Ramadans gefeiert.

Imam Faiz Khan spricht zu den Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamat. Bild: PD

Ein aufopferungsvoller Ramadan, in welchem Muslime einen Monat lang auf Essen und Trinken tagsüber verzichtet haben, ist am Montag zu Ende gegangen. Die Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Jamat haben deshalb in ihrer Moschee in Bonau das Id-ul Fitr Fest begangen, auch bekannt als Bayram oder Zuckerfest, um das Ende des Fastenmonats zu feiern.

Der Ramadan diente den Mitgliedern dazu, sich spirituell weiterzuentwickeln und sich auf den Geist und die Psyche zu fokussieren, sich persönlich voranzutreiben und sich als Mensch wiederzufinden, wie Imam Faiz Khan in einer Mitteilung schreibt. «Man geht erfrischt aus diesem Monat hervor. Die Gläubigen werden durch den Ramadan von dem Schein der Selbstverständlichkeit alltäglicher Dinge erlöst, und sei es auch nur ein Schluck Wasser.»

Für die Kinder gibt's am Zuckerfest jeweils Süssigkeiten, deshalb der Name. Bild: PD

Für die Kinder gab es am Zuckerfest Süssigkeiten, deshalb trägt es seit der späten Zeit des Osmanischen Reichs auch diesen Namen. (red)