Bodensee verbessert die Wasserqualität im Aach-Thur-Land 

Das Seewasserwerk der REA (Regio Energie Amriswil) befindet sich im Quartier Unterbach an der Wasserwerkstrasse in Kesswil. Es wurde 1952 in Betrieb genommen und in den Jahren 1961 bis 1963 sowie 1987 bis 1991 modernisiert und ausgebaut. Eine rund 850 Meter lange Fassungsleitung befördert Bodenseewasser aus 35 Metern Tiefe direkt ins Werk. Dort wird das Wasser über verschiedene Verfahrensstufen aufbereitet und mit Hilfe von Hochdruckpumpen über eine 6 Kilometer lange Leitung nach Amriswil transportiert. An einem Spitzentag werden in Kesswil rund 11'000 Kubikmeter Trinkwasser produziert. (st)