Bodensee-Arena Novum Finaleinzug in greifbarer Nähe – so spielte der Eishockeyclub Kreuzlingen-Konstanz Mit dem zweiten Sieg im Playoff-Halbfinal kann der Eishockeyclub Kreuzlingen-Konstanz in der nächsten Partie Vereinsgeschichte schreiben. Ein Einblick in das Spiel vom Dienstagabend.

Gespannt verfolgt das Publikum das Spiel des EHC KK von der Tribüne aus. Bild: Emil Keller

Bodensee-Arena Kreuzlingen. Auf dem Eis: der EHC Kreuzlingen-Konstanz (EHC KK) gegen den EHC Sursee. Dass beide Mannschaften am Dienstagabend unbedingt den Sieg im zweiten Spiel des Playoff-Halbfinals erringen wollten, wurde nach dem Bully schnell klar: Beide Teams preschten früh vor und gleich in den ersten Minuten gingen sich zwei Spieler an die Gurgel und mussten wegen übermässiger Härte auf der Strafbank Platz nehmen.

Den zahlreich erschienenen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde mit dem schnellen Eishockey eine energiegeladene Partie geboten und je länger der Match andauert, desto lauter wurden die Zurufe und Anfeuerungsparolen der Fans.

Mit Bratwurst und Bier auf der Tribüne

Lukas Huber und Marco Schürch standen früher selbst für den EHCKK auf dem Eis und feuerten nun auf den Zuschauerrängen ihre ehemaligen Teamkollegen an. Der Match vom Dienstag konnte dank Wegfall der Zertifikatspflicht seit langem wieder einmal in der Bodensee-Arena selbst stattfinden. «Auf dem Aussenfeld ist die Stimmung noch ein wenig aufgeheizter. Man steht direkt an der Bande und kann das Spiel aus nächster Nähe mitverfolgen», sagt Schürch. Doch mit Bratwurst und Bier auf der Tribüne zu hocken sei definitiv gemütlicher.

Die Fans sind gut gelaunt. Bild: Emil Keller

Einen eigenen kleinen Fanklub hatte EHCKK-Spieler Joel Niederhäuser auf den Zuschauerrängen. Seine Mitstudierenden aus der Pädagogischen Hochschule Thurgau hatten bislang kein Playoff-Heimspiel verpasst und unterstützten auch im Halbfinal ihren Klassenkameraden lautstark: Mit einem Megafon machten sie deutlich, wer ihr Lieblingsspieler war.

Ein Sieg vom Aufstieg entfernt

Torschütze für den EHCKK wurde im zweiten Drittel dann jedoch Dario Forster, welcher in einer Phase des Powerplays eiskalt aus der Distanz abdrückte. Es folgte ein zähes Ringen zwischen beiden Mannschaften, welches am Ende Kreuzlingen-Konstanz mit 1:0 für sich entscheiden konnte. Nun steht der EHCKK am Donnerstag in Sursee nur einen Sieg davon entfernt, ins Final der zweiten Liga Ostschweiz einziehen zu können.

«Das wäre ein Novum für den Klub», erklärte Vereinspräsident Andreas Staub, welcher die Partie ebenfalls mitverfolgte. Einen damit verbundenen Aufstieg in die erste Liga hat der Klub jedoch schon ausgeschlagen. Dafür würden schlicht die personellen und finanziellen Ressourcen fehlen.

«Wir sind ein erfolgreicher Nachwuchsverein und wollen das auch bleiben», erklärte Staub. Die zweite Liga gewinnen will die Mannschaft dennoch allemal. Die Stimmung und der Kit in der Mannschaft seien derzeit sehr gut. «Und haben wir erst einmal die Ostschweizer Liga gewonnen, ist der Sieg in der Gesamtschweizermeisterschaft gar nicht weit entfernt», erlaubte sich der Vereinspräsident, ein wenig zu träumen.