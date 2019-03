Bodan-Überbauung in Romanshorn: Erstvermietung läuft harzig Das Wohn- und Geschäftshaus auf dem Bodanareal füllt sich nur langsam: Zwar sind alle 50 Wohnungen besetzt. Von den Gewerbeflächen sind aber erst gut die Hälfte vermietet. Einer der Mieter ist die Schaeffler Schweiz GmbH. Annina Flaig

Das neue Gebäude auf dem Bodanareal umfasst 50 Wohnungen und acht Gewerbeflächen. Bild: Andrea Stalder (26.3.2018)

«Die Lage ist gut und die Preise sind in Ordnung.» Das sagt Giulia Huber über die 50 Wohnungen und acht Gewerbeflächen in der neuen Bodan-Überbauung gegenüber dem Bahnhof direkt am See. Trotzdem sei es kein leichtes Unterfangen, geeignete Mieter zu finden. «Vor allem bei den Gewerbeflächen läuft es harzig.» Huber ist Sachbearbeiterin Vermarktung bei der Firma IT3 in St.Gallen. Diese ist mit der Erstvermietung beauftragt.

«In anderen vergleichbaren Städten ist es nicht besser»

Zumindest zum Wohnen ist das Romanshorner Zentrum offenbar beliebt: «Wir konnten alle 50 Wohnungen vermieten», sagt Huber. Bei den Ladenflächen stehen aktuell, ein Jahr nach Eröffnung, drei der insgesamt acht Einheiten noch leer. Sie sind zwischen 112 und 276 Quadratmetern gross. Romanshorn sei aber kein Sonderfall. In anderen vergleichbaren Städten laufe es nicht besser.

Eine der Firmen, die sich entschlossen hat in die Bodan-Überbauung zu ziehen, ist die Schaeffler Schweiz GmbH. Das ist die ehemalige Hydrel GmbH Werk 1, welche ihren Standort bereits in Romanshorn an der Badstrasse 14 hat. Die Schaeffler Gruppe ist ein global tätiger Automobil- und Industriezulieferer mit weltweit rund 92 500 Mitarbeitenden an 170 Standorten in über 50 Ländern.

Wie die Firma mitteilt, wird der Standort in Romanshorn mit 42 Mitarbeitenden im Herbst gezügelt. Die Bodan-Überbauung biete modernsten Büro-Standard, mit welchem die Firma am Puls der Zeit bleiben will. Die Liegenschaft an der Badstrasse werde an die M.U.T. Areal Lakeside AG verkauft.

Nicht vom Umzug betroffen sind die Feinschneide-Aktivitäten der Marke Hydrel an der Hofstrasse 40. Diese wurden 2017 an die Schweizer Güntensberger Gruppe verkauft und werden dort unter dem Namen Hydrel weitergeführt.