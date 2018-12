Junge Turner aus der ganzen Schweiz begeistern in Kreuzlingen 2800 Jugendliche haben im Dreispitz an den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen teilgenommen. Die Gymnastik-Gruppe Kreuzlingen meisterte den Grossanlass als Organisator mit Bravour. Desirée Müller

Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) Kreuzlingen - Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend in Kreuzlingen. Impressionen vom Final Boden, Gerätekombination und Gymnastik Bühne. (Bild: Andrea Stalder) 22 Bilder Konzentration, Kraft und Eleganz treffen auf eine ausgelassene Stimmung

Ein blau aufgemalter Blitz ziert die rosa Wangen der jungen Turnerinnen. Passend zu ihren glitzernd blauen Tenüs. Zur Musik proben die Mädchen ihre Aufführung im Aufenthaltsraum. Die Geräteturnerinnen- und -Turner aus dem aargauischen Sulz beobachten die Jugendlichen gemütlich vom Boden aus. Bis zu ihrer Abreise konnte die Gruppe am Samstag die Schweizer Meisterschaft im Vereinsturnen Jugend ohne Wettkampfdruck miterleben.

«Wir haben einen Podestplatz ganz knapp verpasst», erzählt Kevin Hollinger. «Wir geniessen es nun, einfach Zeit miteinander zu verbringen.» Anders als ihre welschen Kollegen, die zeitgleich einen Stock tiefer im Finale ihr Bestes geben.

Die Tribüne ist besetzt

Sybille Schmidlin aus Berg stellt sich auf die Zehenspitzen, um einen Blick zu erhaschen. «Das Programm ist kreativ und turnerisch auf einem hohen Niveau», lobt die Besucherin. Jeder Platz der Tribüne ist besetzt, die Stimmung ist den Jubelgesängen nach sehr gut. Der Moderator motiviert das Publikum sogar zu einer La-Ola-Welle.

Familie Tobler reiste aus dem Kanton Zug an. Von Oma, Opa bis zum Gotti – alle sind hier, um die kleine Shirin anzufeuern. «Der Zeitplan wurde wunderbar eingehalten. Auch die Infrastruktur ist optimal für solch einen grossen Sportanlass», sagt Mutter Regula.

6000 Sportbegeisterte in Kreuzlingen

2800 Turnerinnen und Turner zwischen sechs und 17 Jahren wetteiferten am Wochenende in 14 Disziplinen um eine Medaille. 2005 hatte die Gymnastikgruppe Kreuzlingen erstmals die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen Jugend veranstaltet. «Damals waren es noch 1400 Kinder und Jugendliche, die teilnahmen», erzählt OK-Präsidentin Isabelle Wepfer.

Nach 2011 ist es nun die dritte Ausführung des Grossanlasses. «Nebst den Sportlerinnen und Sportler durften wir fast 3000 Besucher verzeichnen», sagt Pressechefin Noëmi Amrhein. Dies führte zwischenzeitlich zu Platzproblemen. Doch das gut eingespielte 17-köpfige OK wusste sich zu helfen.

Alle Geräte mussten doppelt zur Verfügung stehen

Vor allem die Organisation der Geräte stellte die Kreuzlinger vor eine Herausforderung. «Die Vorausscheidungen fanden in der Turnhalle Egelsee statt. Die Finale dann im Dreispitz. In einer halben Stunde alle Geräte zu verschieben war ein Ding der Unmöglichkeit», erzählt Amrhein. So mussten alle Geräte doppelt organisiert werden. Alleine für das Riesentrampolin mussten 15 Helfer mitanpacken.

Trotz der finanziellen Aufwände hofft die Gymnastikgruppe, einen Gewinn zu erzielen. Der Jahresbeitrag für die Turnerinnen ist mit 80 Franken im Jahr tief angesetzt. Und das soll laut Amrhein so bleiben. Doch alleine die Teilnahme am eidgenössischen Turnfest in Aarau nächstes Jahr, kostet den Verein 10'000 Franken.

Doch etwas ist den Veranstaltern noch viel wichtiger: «Wir sehen viele strahlende Gesichter. Wir glauben, den Kindern und Jugendlichen gefällt es bei uns.»