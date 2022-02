Bissegg Geldautomat rentiert nicht mehr: Raiffeisenbank stellt Betrieb vom Bancomaten ein An der Hauptstrasse in Bissegg wird der defekte Geldautomat der Raiffeisenbank nicht mehr ersetzt. Kunden, die den Automaten vermissen, können sich über eine Hotline bei der Bank melden. Es sollen individuelle Lösungen gefunden werden. Eine Möglichkeit: Bargeld kostenlos liefern lassen.

Mario Testa

In Bissegg steht, direkt an der Hauptstrasse, ein Bancomat. Seit Dezember kann man dort jedoch kein Bargeld mehr beziehen. «Bleibt für immer geschlossen» steht auf einem Papier, das an der Türe klebt, die früher in die Halle mit dem Bancomaten führte. Geflickt wird der Geldautomat nicht mehr. Er ist bereits verschwunden. «Ausgelöst hat die ganze Sache ein technischer Defekt», sagt Marcel Bischofberger, Leiter der Raiffeisenbank Mittelthurgau, welche den Bancomaten betrieben hat. «Wir überlegen uns bei jedem Geldautomaten, ob sich der Betrieb noch lohnt», sagt Bischofberger. Bei jenem in Bissegg sei der Fall klar: Der Bancomat weist zu wenig Nutzer auf.

«Bei einem Bancomaten in Weinfelden haben wir bis zu vier Mal mehr Bezüge und Corona hat die Situation, trotz guter Lage an einer Durchgangsstrasse, noch prekärer gemacht», sagt der Bankleiter. Die Bankkunden würden immer weniger Bargeld benötigen und daher den Geldautomaten auch nicht mehr aufsuchen. Im Jahr 2018 hatte der Bancomat an der Hauptstrasse in Bissegg noch 4000 Bezüge. Im vergangenen Jahr seien es deutlich unter 3000 gewesen. Bischofberger sagt:

Marcel Bischofberger, Leiter Raiffeisenbank Mittelthurgau. Bild: Mario Testa

«Wir hätten den Betrieb natürlich aufrechterhalten, aber das Gerät zu flicken, wäre zu teuer.»

Diebe versuchten den Bancomat mit Traktor zu entwenden

Zumal ein versuchter Diebstahl das Gerät beschädigt hatte. «Einst versuchte jemand, den Bancomaten mit einem Traktor rauszuziehen», erzählt er. Die Sicherheitsstandards hätten entsprechend auch erhöht werden müssen. Grundsätzlich wolle man den Kunden zudem neue Geräte anbieten, die sicherer und vor allem auch schneller sind. «Aber so eine Investition lohnt sich nicht. Ein neuer Automat rechnet sich an diesem Standort in der Anschaffung nicht», sagt Bischofberger. Und den alten zu flicken auch nicht.

Nun betreibt die Raiffeisenbank Mittelthurgau in ihrem Einzugsgebiet noch zehn Geldautomaten. Grundsätzlich würden alle Bancomaten immer wieder überprüft, ob sie sich wirtschaftlich noch lohnen, das sei ein normaler Prozess, den man als Unternehmen vornehmen müsse. Aber der Bissegger-Automat sei ja eben schon immer ein Sorgenkind gewesen.

Das heisse aber nicht, sagt Bischofberger, dass man den Service für die Kunden einschränken wolle. «Wichtig zu erwähnen ist, dass wir das Bargeld nicht abschaffen wollen. Im Gegenteil, wir stehen zum Bargeld und wir wollen es unseren Kunden auch weiterhin zur Verfügung stellen.» In Absprache mit der Gemeinde habe man sich auch Gedanken über die fleissigen Nutzer des Bancomaten gemacht.

Gratis-Bargeldlieferung nach Hause

Folgende Lösung bietet die Bank nun an: Raiffeisen-Kunden können sich gratis Bargeld nach Hause liefern lassen. Ein Service der Bank, den sie ohnehin anbietet. Des Weiteren sollen sich alle Kundinnen und Kunden melden, die bisher mit ihrem Kontokärtchen Bargeld am Automaten bezogen haben. «Jenen schenken wir eine Bankkarte und erlassen die Gebühren von 50 Franken», sagt Bischofberger. Damit können die Kunden etwa im Dorfladen einkaufen.

Speziell dafür hat die Bank eine Telefonhotline eingerichtet, damit sich alle Kundinnen und Kunden melden können. «Wir wissen ja nicht, wer wie oft an diesem Bancomat Bargeld bezogen hat», sagt Bischofberger. Aber gemeinsam finde man sicher einen Weg, ist er überzeugt. «Wer den Bancomaten vermisst, soll sich doch melden.»

Für die Gemeinde ein Verlust

Thomas Ochs, Gemeindepräsident Amlikon-Bissegg. Bild: Werner Lenzin

Für die Gemeinde Amlikon-Bissegg ist der Verlust des Bancomaten ein harter Schlag, wie Gemeindepräsident Thomas Ochs auf Anfrage mitteilt. «Wir von der Gemeinde haben zwar interveniert, aber viel machen können wir nicht», sagt er. Es sei schliesslich Sache der Bank, dort den Geldautomaten zu betreiben, und entsprechend auch ihre Angelegenheit, dies nicht mehr zu tun.

«Ich denke, gerade an der guten Lage sind einige beim Durchfahren ausgestiegen, um dort Geld zu holen», sagt Ochs. Dank der Gespräche mit der Raiffeisenbank konnte man die Zusicherung erhalten, dass sich Kunden für den Bargeldbezug melden können und dass sie auf Wunsch ein EC-Kärtchen erhalten. Zumindest für die kommenden drei Jahre soll diese Abmachung gelten, heisst es im Mitteilungsblatt der Gemeinde.