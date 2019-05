Bischofszells Stadtpräsident antwortet den Gegnern der Entlastungsstrasse

Die Diskussion über eine Zentrumsentlastung ist in Bischofszell der lokalpolitische Dauerbrenner schlechthin. Die Problematik beschäftigt Einwohner und Behörden seit einem halben Jahrhundert. Die Stadt und der Kanton haben in den letzten Jahren gesamthaft rund 500'000 Franken in die Planung investiert. 20 Varianten standen anfänglich zur Diskussion, jetzt sind es noch deren zwei. Über sie lässt der Stadtrat am 19. Mai an der Urne abstimmen. Gleichzeitig möchte er mit dieser Konsultativab- stimmung in Erfahrung bringen, ob überhaupt ein Korridor für ein solches Bauvorhaben längerfristig gesichert werden soll. (st)