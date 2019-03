Bischofszeller Schreibwettbewerb: Für die Jury stehen die besten Texte fest

Martina Cavelti (Frauenfeld), Marta Huber (Sulgen), Katharina Michel (Dozwil), Otto Raymann (Bischofszell) und Urs Welte (Hauptwil) werden am Samstag, 16. März, im Bistro zu Tisch ihren Text vorlesen dürfen. Unter diesen fünf Personen befindet sich der Gewinner oder die Gewinnerin des Jurypreises. Ab 18 Uhr werden im Lokal an der Marktgasse 5 mongolische Speisen offeriert. Die Preisverleihung in der Kategorie «Erwachsene» beginnt um 19.30 Uhr. In der Kategorie «Jugendliche» hat es mit Daniel Trüssel (Weinfelden) nur einen Teilnehmer gegeben. In der Kategorie «Kinder» machen Pascale Germann (Bischofszell), Malina Heymann (Frauenfeld) und Jana Niederöst (St. Pelagiberg) den Sieg unter sich aus. Die Preise an sie werden um 16.30 Uhr verliehen. Zum Auftakt liest Schriftstellerin Andrea Gerster ab 15.30 Uhr aus ihrem Kinderbuch «Tarantino, der dümmste Hund der Welt». Fortgesetzt und abgeschlossen wird die Veranstaltung am Sonntag, 17. März, 10 Uhr, mit dem Literaturcafé im Bistro zu Tisch. (st)