Bischofszeller Rathaus bleibt vorläufig offen

Personen, die über 65 Jahre sind oder solche, die an Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronischen Atemwegserkrankungen und an Krebs leiden oder ein geschwächtes Immunsystem haben, müssen jetzt besonders geschützt werden. Einkäufe für Senioren oder chronisch erkrankte Menschen werden notwendig. Auch Botengänge können eine Hilfe sein. Auf Anfrage der Stadt haben die Quartier- und Dorfvereine ihre Unterstützung zugesagt. Auch die Kirchgemeinden schliessen sich mit einer Solidaritätsaktion an. Die Stadt Bischofszell hat eine Liste der Angebote erstellt. Anfragen und Angebote können via Telefon 071 424 24 24 oder via E-Mail an stadt@bischofszell.ch gemeldet werden. Zur Sammelliste gelangt man über die Website der Stadt www.bischofszell.ch, Stichwort Corona-Hilfe. (red)