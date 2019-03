Bischofszeller Protestanten und Katholiken kauften in getrennten Läden Das Museum lud zur Saisoneröffnung zu einer Veranstaltung mit Kuratorin Alexandra M. Rückert ein. Der Anlass war überaus gut besucht. Christof Lampart

Alexandra M. Rückert referierte im Museum Bischofszell. (Bild: Christof Lampart)

Selbst anerkannte Museumsexperten können sich irren. «Ich habe 15 Kopien davon gemacht», erklärte Alexandra M. Rückert, als sie ein Infoblatt herumreichte. Tatsächlich kamen aber über 80 Personen zu der Führung, sodass bereits der Eingangsbereich des Museums praktisch bis auf den letzten Stehplatz gefüllt war. Die Saisoneröffnung des Historischen Museum Bischofszell darf in Sachen Publikumszuspruch als überaus gelungen bezeichnet werden.

Interessant war, was Alexandra M. Rückert über die Reformationszeit in Bischofszell zu erzählen hatte, wechselten doch zwischen 1517 und 1712 die Machtverhältnisse zwischen Katholiken und Reformierten wiederholt. Für die normalen Menschen sei die Reformation ein Segen gewesen, habe sie doch die Bauern von der Leibeigenschaft, die Bürger von der Macht der katholischen Kirche befreit.

Die Reformation war Chaos oder Chance

Am meisten hätten unter der Umwälzung wohl in Bischofszell die Geistlichen gelitten, die damals ein Amt innehatten. «Sie mussten sich entscheiden, ob sie neu der Lehre der Reformation folgen oder die Gegend verlassen wollten», so Rückert. Als nur sechs Jahre später das Pendel wieder zurückschlug, stellte sich dieselbe Frage für die andere Konfession. «Die Reformation war für Geistliche entweder eine Chance oder das Chaos.»

Mit der Reformation verlor der Bischof von Konstanz in der Gegend um Bischofszell massiv an religiösem Einfluss und politischer Macht. Nicht nur, dass der von ihm eingesetzte Vogt nicht mehr zu den Sitzungen des Stadtrates eingeladen wurde. Auch gegen das Leerräumen der Kirchen und den damit einhergehenden Verkauf des wertvollen, mittelalterlichen Kirchenschatzes habe er sich nicht wehren können. Der Schatz wurde zur Hälfte für die Speisung der Armen verkauft, zur anderen Hälfte den Spenderfamilien zurückgegeben.

Bis in die 80er Jahre eine Spaltung

Die Spaltung Bischofszells in einen reformierten und katholischen Teil habe hingegen praktisch bis in die 1980er-Jahre angehalten. «Damals gab es in Bischofszell noch Metzgereien und Papeterien, wo die Gläubigen beider Konfessionen ganz bewusst getrennt einkauften», sagte Rückert. Auch übten zeitweise über 100 Bischofszeller irgendein offizielles Amt aus, da beide Seiten in ihrem politisch-religiösen Geltungsbedürfnis befriedigt werden mussten.