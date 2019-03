Bischofszeller Narren fliegen zum Mond Der von den Situ-Narren organisierte Umzug setzt der Fasnacht in der

Rosenstadt am Samstag die Krone auf. Die Teilnehmer beeindrucken mit originellen Ideen. Georg Stelzner

Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. Bischofszell TG - Impressionen vom Fasnachtszumzug Bischofszell 2019. 51 Bilder Bischofszeller Fasnachtsumzug lockt Hunderte an

Hunderte Schaulustige stehen an den Strassen und Gassen Spalier, als sich der Fasnachtsumzug eine Viertelstunde vor drei Uhr in

Bewegung setzt. Angeführt wird die närrische Karawane von den Situ-Narren, deren Präsident, Markus Fäh, humoristische Verbalattacken auf verdutzte Zuschauer richtet.

Gespannt wartet das Publikum auf die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Sujetwagen, die denkwürdige Ereignisse wie die Mondlandung vor 50 Jahren und den bevorstehenden Brexit oder gesellschaftliche Trends wie den Fitness-Boom aufs Korn nehmen.

Das OK des Stadtfestes löscht den Durst des Narrenvolks mit einer mobilen Zapfsäule und gewinnt damit eine Wette. Zu guter Letzt wird der «Bock des Jahres» an jene zwei Männer verliehen, die den Teich am Ende des offengelegten Stadtbaches zu einem Refugium für Karpfen machen wollten.