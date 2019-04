Bischofszeller inszenieren das Broadway-Musical "Hairspray"

Die Story ist in der US-amerikanischen Stadt Baltimore im Jahr 1962 angesiedelt. Erzählt wird die Geschichte der übergewichtigen Schülerin Tracy Turnblad, die wegen ihrer Figurprobleme vereinsamt und Gefahr läuft, ihre Träume und Hoffnungen aufzugeben. Tracys grösster Wunsch ist es, in einer bekannten Fernsehshow mitzutanzen, in der die hübschesten Jugendlichen der Stadt auftreten. Während die ebenfalls übergewichtige Mutter der Absicht skeptisch gegenübersteht, unterstützt der Vater seine Tochter und ermutigt sie. So schafft es Tracy tatsächlich in die Show und wird wegen ihrer Natürlichkeit zum Star. Das Musical «Hairspray» wurde 2002 am New Yorker Broadway uraufgeführt. Bis 2009 gab es dort mehr als 2500 Vorstellungen. Die deutschsprachige Uraufführung fand am 15. April 2008 im Theater St. Gallen statt. (st)