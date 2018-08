Bischofszeller Hochkamin wurde acht Meter gestutzt Die Liegenschaftenbesitzer wollten das hundertjährige Bauwerk abreissen, die Denkmalpflege wollte es erhalten. Sie schlossen einen Kompromiss Rita Kohn

Sacha Koch kann gut mit dem Kompromiss leben, nach dem der Hochkamin um acht Meter verkürzt wurde. (Bild: Donato Caspari)

Von seinem Büro in der alten Papieri Bischofszell aus hat Sacha Koch einen guten Blick auf den Hochkamin, der in diesem Jahr genau hundert Jahre alt geworden ist. Ein Kamin, der dem Unternehmer und seinen beiden Brüdern in den letzten Jahren Sorgen bereitet hat. «Seit er nicht mehr in Betrieb ist, haben sich Zerfallserscheinungen gezeigt», sagt er. Der Kamin wurde rissig, im Winter lösten sich Ziegelsplitter.

Für die Brüder Koch, denen das Areal gehört, hiess das, sich Gedanken zur Zukunft des Kamins zu machen. «Wir hätten ihn gerne rückgebaut», gibt Sacha Koch zu. Denn der Hochkamin, der einst zur Heizung der Papierfabrik diente, habe keinen eigentlichen Nutzen mehr. Doch das Areal samt Kamin steht unter Denkmalschutz. Und dieser hatte für den Rückbau keinerlei Gehör. «Das hiess für uns, dass wir eine Sanierung ins Auge fassen müssen», sagt Sacha Koch. Doch die Kosten dafür wären unverhältnismässig hoch gewesen.

Eine Lösung, mit der beide leben können

Nach einer längeren Diskussion mit dem Denkmalschutz einigte man sich auf einen Kompromiss: Der Hochkamin sollte um acht Meter gekürzt und danach wieder rund einen Meter aufgemauert werden. «Mit dieser Lösung können wir alle leben», sagt Sacha Koch. Für den Unternehmer hiess das allerdings, tief in die Taschen zu greifen. Denn die Massnahme kostete einen hohen fünfstelligen Betrag.

Zwar leisteten die Stadt Bischofszell und die Denkmalpflege einen Beitrag, doch für die Hauptlast trägt der Liegenschaftenbesitzer. «Wir sind bereit, einen Beitrag zu leisten, um den historischen Wert dieses Areals zu erhalten», versichert Sacha Koch. «Wir hätten auch die Stelle rund um den Kamin absichern und gar nichts weiter veranlassen können», zeigt er die Optionen auf. Damit aber wäre der hundertjährige Hochkamin langsam in sich zusammengefallen.

So aber hat sich die Firma Koch an ein Winterthurer Unternehmen gewandt, das sich auf Hochkamine spezialisiert hat. «Sie haben die obersten acht Meter auf dieselbe Weise abgetragen, wie der Kamin gebaut worden war», schildert Sacha Koch. Das heisst, dass der Kamin in verschiedenen Höhen mit Seilen umwickelt wurde und jeweils ein Arbeitspodest entstand, das per Leiter mit dem nächsten Podest verbunden war. Die Ziegel wurden dann in den Kamin geworfen, wo man sie unten wieder hinaus schaufeln konnte. Anschliessend wurde wieder ein Stück aufgemauert.

Keine nachhaltige Lösung

Sacha Koch ist mit dem aktuellen Ergebnis zufrieden. Er weist aber darauf hin, dass der Kamin sehr schnell wieder Schaden nehmen wird, da er nicht mehr in Betrieb ist. «Dadurch ist er im Winter nicht gewärmt, es kommt nach also nach einer gewissen Zeit wieder zu Schäden aufgrund von Kälte und Nässe.» Spätestens in 25 Jahren stünde man erneut vor dem Problem, dass der Kamin saniert werden müsse.

Die Brüder Koch zeigen nicht nur in Sachen Hochkamin Verständnis für die Geschichte. Auch die Energiezentrale, die lange Zeit eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Papier spielte, und dieses Jahr ebenfalls hundert Jahre alt ist, wird renoviert. «Das ohne Beiträge von der Stadt und der Denkmalpflege», sagt Sacha Koch. Entstehen wird eine Art Museum.