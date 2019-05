Bischofszeller Gewerbeverein arbeitet mit bewährtem Team weiter Der Gewerbeverein Bischofszell und Umgebung lud zur 129. Mitgliederversammlung. Im Zentrum standen Wahlen, Ehrungen und ein Rückblick auf das Jubiläumsjahr. Vroni Krucker

Vorstandsmitglieder: Dieter Sauder (Obmann TGshop), Stefan Büchler (Präsident), Nicole Marbach (Kassierin), Caroline Inauen-Tobler (abtretende Aktuarin), René Bürgi (Beisitzer), Thomas Epple (Vizepräsident) und Patrick Rimle (Beisitzer). (Bild: Vroni Krucker)

Stefan Büchler, Präsident des Gewerbevereins Bischofszell und Umgebung, blickte am Freitagabend im Restaurant Eisenbahn auf das Jubiläumsjahr zurück. Er stellte dabei fest, dass sich die Bevölkerung besonders über die neue Grillstelle am Städeliweg gefreut habe.

Am Projekt «Vereinsschaukasten beim Bogenturm» wird laut Büchler noch gearbeitet. Der Präsident erinnerte an den gelungenen musikalischen Abend im Rock- und Popmusem in Niederbüren. Büchler dankte den Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement.

Jahresrechnung genehmigt

Protokoll, Rechnung und Revisorenbericht wurden einstimmig angenommen, verdankt und der Kassierin Nicole Marbach Entlastung erteilt. Traktandiert waren an dieser Mitgliederversammlung auch Wahlen. Aktuarin Caroline Inauen-Tobler reichte ihren Rücktritt ein. Ersatz konnte noch keiner gefunden werden.

Für den Vorstand stellen sich folgende Personen erneut zur Verfügung: Stefan Büchler (Präsident) , Vizepräsident Thomas Epple (Vizepräsident), Nicole Marbach (Kassierin), Boris Binzegger (Vertreter des Stadtrates), Patrick Rimle (Beisitzer) und René Bürgi (Beisitzer) sowie Dieter Sauder (Obmann TG-Shop). Ihnen wurde einstimmig das Vertrauen ausgesprochen. Diego Flury und Othmar Künzle wirken weiterhin als Revisoren, neu dazu kommt Michalis Miskos.

Neue Mitglieder aufgenommen

Aus dem Gewerbeverein ausgetreten ist die Firma Top Keramik (André Mazera) aus Zihlschlacht. Neu als Mitglieder dabei sind Foliotex GmbH, (Elisabeth Schweizer) aus Hauptwil und Bistro Topolino (Judith Wyder) aus Bischofszell sowie Ernst Engeler als Altmitglied. Der Verein zählt somit jetzt 113 Mitglieder.

Alois Oswald (Blumen Oswald) und Herbert Bühler (Bühler Velos) wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Während zehn Jahren sind Marc Linder (Linder Schlosserei & Metallbau GmbH), Beat Rüttimann (Rüttimann Carreisen) und Nicole Marbach (Weinerlebnis) dabei.

TGshop unterstützt Fachgeschäfte

Dieter Sauder orientierte über den TGshop, den kantonalen Dachverband der Detailfachhandelsgeschäfte. Dieser unterstützt die Mitglieder in der Führung und Weiterentwicklung ihres Geschäfts und vertritt deren Interessen. Sauder nutzte die Gelegenheit, um auf die Geschenkkarten und den «Pro Bon» aufmerksam zu machen. Kunden könnten immer wieder an Verlosungen teilnehmen, sagte Sauder.