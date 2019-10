Bischofszeller CVP-Stadträtin Nina Rodel tritt zurück

Nina Rodel tritt als Stadträtin von Bischofszell zurück. (Bild: Donato Caspari, 20. Februar 2018)

(red) Nina Rodel (CVP) tritt per Ende Dezember als Mitglied des Stadtrates zurück. Die 40-jährige gehört der Stadtexekutive seit Juni 2015 an. Dem Entlassungsgesuch hat der Stadtrat an seiner letzten Sitzung mit grossem Bedauern, gleichzeitig aber auch mit Verständnis entsprochen. Nina Rodel steht seit ihrer Wahl dem Ressort Gesundheit und Gesellschaft vor.

Ihren überraschenden Rücktritt während der laufenden Legislatur begründet Nina Rodel mit einem beruflichen Wiedereinstieg und dem Wunsch nach mehr Familienzeit. Sie habe ihr Amt stets mit viel Leidenschaft und Enthusiasmus ausgeübt. Der Entscheid sei ihr darum nicht leicht gefallen, sagt Nina Rodel zu ihrer Demission auf Ende Jahr.

Wie der Stadtrat mitteilt, hat Nina Rodel die vergangene Legislatur wesentlich mitgeprägt. So konnte unter ihrer politischen Führung im Frühjahr 2016 der Jugendtreff am neuen Standort Bleicherweg in Betrieb genommen werden. Im vergangenen Jahr wurde das städtische Dienstleistungsangebot mit einer Fachstelle Gesundheit/Gesellschaft erweitert. Die Stadt erhielt damit eine öffentliche Anlaufstelle für die Themen Jugend, Alter, Familie und Kind, Integration, Gesundheit und Freiwilligenarbeit.

Der Stadtrat hat die Ersatzwahl auf den Blanko-Abstimmungstermin des Bundes vom 17. Mai 2020 gelegt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 14. Juni 2020 statt. Eine öffentliche Wahlausschreibung erfolgt in den kommenden Wochen. Bis zum Amtsantritt einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers werden die Aufgaben im Ressort Gesundheit und Gesellschaft durch die weiteren Stadtratsmitglieder wahrgenommen. Die Details werden demnächst geregelt. (red)