Bischofszeller Adventsmarkt lädt Besucher in eine Oase der Ruhe ein

Der Bischofszeller Adventsmarkt ist bekannt dafür, dass er den Besuchern auch ein attraktives Unterhaltungs- und Kulturprogramm bietet. Die meisten musikalischen Darbietungen gehen unter freiem Himmel vor dem Rathaus über die Bühne. Es gibt aber auch noch andere Schauplätze. Am Samstag, 1. Dezember, sind in der Stiftskirche St. Pelagius ab 11 Uhr Adventsklänge zu hören, vorgetragen von der Musikschule Bischofszell. Am Sonntag, 2. Dezember, 14.30 Uhr, steht in der Johanneskirche ein Konzert der Stadtmusik Bischofszell auf dem Programm. Der Verein Eurovapor aus Sulgen führt am Sonntag, 2. Dezember, Chlausfahrten mit einem historischen Dampfzug durch, und zwar von 11 bis 16 Uhr jede Stunde ab dem Bahnhof Bischofszell Stadt. Die TGshop-Fachgeschäfte sind am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. (st)