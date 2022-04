Bischofszell Versammlung und Geburtstagsfeier in einem: Der Motorclub Bischofszell feiert sein 100-Jahr-Jubiläum Am Samstag führte der Schweizerische Auto- und Motorfahrerverband in Bischofszell seine Delegiertenversammlung durch. Gleichzeitig feierte der Motorclub Bischofszell sein 100-jähriges Bestehen.

Zentralpräsident Roger Uhr (l.) und Sportpräsidentin Gisela Hilfiker (r.) beglückwünschen Koni Koster und Katrin Beck zu ihren Jubiläen. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 9. April 2022)

«Auch wenn ich selber vornehmlich elektrisch unterwegs bin, verstehe ich eure Faszination für röhrende Motoren, flammende Auspuffe und den Duft von Motorenöl», sagte Jorim Schäfer, Stadtrat von Bischofszell, in den Grussworten, die er den Delegierten des Schweizerischen Auto- und Motorradfahrerverbandes (SAM) überbrachte. Am Samstag versammelten sich diese zu ihrer 95. Delegiertenversammlung in der Bitzihalle. Als Gastgeber fungierte der Motorclub Bischofszell, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. In einer Rückschau gewährte Katrin Beck, OK- und Sektionspräsidentin, den Anwesenden einen Einblick in die Geschichte des Motorclubs. Schon in seinen Anfängen organisierte der Club Alpentouren, Hindernis-, Corso- und Staffelfahrten und gesellige Anlässe.

Roger Uhr, Gisela Hilfiker (l.) und Stephan Kessler (r.) beglückwünschen 14 Personen zu ihrer 45-jährigen Mitgliedschaft beim SAM. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 9. April 2022)

1927 schloss sich der Motorclub Bischofszell dem Ostschweizerischen Motorfahrer-Verband an, der in den Fünfzigerjahren in SAM umbenannt wurde. Um den neuen und wechselnden Ansprüchen seiner Mitglieder gerecht zu werden, orientierte sich der Club in den folgenden Jahrzehnten immer wieder neu. Er bot Geschicklichkeitsfahren, Antischleuderkurse oder Orientierungsfahrten an. 1995 gründete der Motorclub Bischofszell mit dem Freizeit-Motorrad-Cabrio-Club eine zusätzliche Sektion, die den sogenannten freien Mitgliedern Rechte verlieh. Heute organisiert der Motorclub das Stadt-Trial und verfügt über 22 aktive und vier passive Mitglieder. Eines von ihnen ist Koni Koster, der vor wenigen Tagen seinen 80. Geburtstag feierte und seit 59 Jahren Mitglied des SAM ist. Zum Jubiläum des Motorclubs reichte Gisela Hilfiker, Sportpräsidentin des SAM, Kathrin Beck ein Geschenk in Form eines gläsernen Pokals.

Delegiertenversammlung in der Bitzihalle in Bischofszell. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 9. April 2022)

Durch die eigentliche Delegiertenversammlung, an der 28 der 46 Sektionen teilnahmen, führte Roger Uhr, Zentralpräsident des SAM. Zu den abzuwickelnden Traktanden gehörten Wahlen und Ehrungen. Die Vorstandsmitglieder Gisela Hilfiker (Sportpräsidentin), Jil Lüscher (Redaktion), Philipp Kempf (Vizepräsident), Stephan Kessler (Zentralverwalter) und Roger Uhr (Präsident) wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Das Gleiche gilt für Gisela Hilfiker, Andy Heierli, Sandro Micheletto und Stephan Kessler von der Sportkommission respektive des Sportgremiums. Neu in die Sportkommission wurden Yves Bertschi, Marc Breu, Glen Helfer und Markus von Ballmoos gewählt. Anschliessend wurden 14 Mitglieder für ihre 45-jährige Mitgliedschaft beim SAM geehrt. Die von Stephan Kessler präsentierten Rechnungen und Budgets des Verbandes und der Sportkasse wurden diskussionslos und einstimmig genehmigt.

Der Vorstand des SAM (v. l.): Jil Lüscher, Gisela Hilfiker, Roger Uhr, Stephan Kessler, Philipp Kempf. Bild: Monika Wick (Bischofszell, 9. April 2022)

Bevor das Mittagessen serviert wurde, gewährten fünf Männer der Nachtwächter- und Türmerzunft Bischofszell den Anwesenden einen Blick in längst vergangene Zeiten.