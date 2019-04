Bischofszell verliert Spitex-Sitz Nachdem die Fusion mit der Spitex Amriswil schon vor fünf Jahren stattgefunden hat,

wird nun auch der Standort von Bischofszell nach Amriswil verlegt. Charlotte Kehl

Das Spitex-Team ist neu in Amriswil unter einem Dach vereint. (Bild: Charlotte Kehl)

Doris Gremminger will den Unkenrufern zuvorkommen und betont, dass die Aufgabe des Standorts Bischofszell keine Nachteile mit sich bringen würden. «Dies bedeutet keinerlei Einschränkung der Dienstleistungsqualität, da wir uneingeschränkt weiterhin vor Ort sind», sagt die Präsidentin des Vereins Spitex Oberthurgau. «Unsere Klienten werden von den gleichen Fachpersonen betreut wie bis anhin.»

Synergien besser nutzen

Doch mit dem gemeinsamen Standort in Amriswil könnten Synergien besser genutzt werden. «Damit Auftragsschwankungen bei den Einsätzen, die verschiedenen Ausbildungsgrade beim Personal oder Krankheitsausfälle effizienter und flexibler koordiniert werden können, ist ein einziger Standort für das gesamte Pflegeteam Oberthurgau zwingend nötig», sagt Gremminger. Kommunikationswege und interne Abläufe müssten kurz und einheitlich sein. Das Ambulatorium am Standort Bischofszell wurde kaum frequentiert und war den Klienten nicht geläufig.

«Die finanzielle Situation zwang uns zu diesem Schritt», sagt die Präsidentin. Nach einem deutlichen Verlust im Geschäftsjahr 2017 wurden Lösungen gesucht, Prozesse und Abläufe analysiert, Ziele evaluiert und umgesetzt.

Die Mitgliederzahl ist gesunken

Maja Kradolfer Mettler von der Geschäftsleitung Spitex Oberthurgau schreibt in ihrem Bericht an die Mitgliederversammlung: «Unser Versorgungsgebiet zählt 25536 Einwohner, das sind 133 Einwohner mehr als 2017. Die Mitgliederzahl des Vereins Spitex Oberthurgau ist erneut gesunken auf 2170, das sind 45 weniger als im Vorjahr.»

In der Pflege werde ersichtlich, dass im Vergleich zu 2017 nur 2715 mehr Pflegestunden geleistet wurden, dass es jedoch 8826 mehr Pflegeeinsätze gab.

Dies bedeutet, dass ein Trend zu mehr kleineren Einsätzen mit wenig Stunden besteht. Das macht die Logistik noch schwieriger. Schwankungen bei den Hilfe- und Pflegestunden sind nicht vorauszusehen. Eine Planung, wo, wann, welche Pflege und Hilfe benötigt wird, ist nicht möglich. Das Personal ist extrem gefordert, solche Schwankungen abzufangen.

Diese Reorganisation und Umstrukturierung erfordert mehr Platz am Standort Amriswil, also die Anschaffung eines Bürocontainers für die Bereichsleitungen. Dieser kommt auf das Gelände der Alterssiedlung an der Egelmoosstrasse 6 zu stehen und kann schon an der Mitgliederversammlung vom 25. April besichtigt werden.