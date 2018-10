Bischofszell verfolgt in der Jugendarbeit eine präventive Langzeitstrategie

Beim Pilotprojekt «CTC – Communities That Care» (frei übersetzt: Gemeinden, die sich kümmern) handelt es sich um einen Modellversuch der schweizerischen Gesundheitsstiftung Radix. Ziel ist es, problematische Verhaltensweisen und Symptome bei Kindern und Jugendlichen zu vermeiden oder zu reduzieren. CTC stammt aus den USA und stellt eine präventive Langzeitstrategie zur Schaffung einer sicheren und lebenswerten Umgebung dar. Sie wurde auch in England, Holland und Deutschland umgesetzt. In der Schweiz wird CTC zum ersten Mal erprobt. Modellgemeinden sind Köniz BE, Meilen ZH und Bischofszell. (st)