Bischofszell Teilnehmerzahl übertrifft Erwartungen: Der virtuelle Städtlilauf bietet dem Coronavirus die Stirn Trotz Pandemie und erschwerter Bedingungen fand der Bischofszeller Städtlilauf statt. Rund 200 Personen stellten sich der sportlichen Herausforderung. OK-Präsident Michael Christen sagt: «Das Ziel, der Bevölkerung etwas zu bieten, haben wir erreicht.»

Auf solche Zeiten hoffen die Veranstalter wieder: Ein Schnappschuss vom Städtlilauf 2019. Werner Lenzin

Ein zweites Mal in Folge wollten sich die Organisatoren die Freude nicht nehmen lassen. Sie bewiesen Mut und beschlossen, den Bischofszeller Städtlilauf trotz Coronapandemie und erschwerter Bedingungen durchzuführen. Freilich nicht auf konventionelle Weise wie bisher. Das Wagnis, den Anlass vom 21. bis 25. April virtuell über die Bühne gehen zu lassen, lohnte sich. OK-Präsident Michael Christen sagt:

«Wir sind ausserordentlich zufrieden.»

Eingedenk der Tatsache, dass sich immerhin rund 200 Personen der sportlichen Herausforderung stellten. Die Teilnehmenden konnten von der Website des Veranstalters eine Tracking-App herunterladen und die Distanz für den individuellen Lauf selber wählen.

Schulklassen und Wohnquartiere machen mit

Die über Erwarten hohe Teilnehmerzahl sei vor allem diversen Schulklassen und Wohnquartieren zu verdanken, erklärt der OK-Präsident. Es habe sich eine eigentliche Sogwirkung entwickelt. Am meisten Starts gab es laut Christen am Freitag. Besonders Kinder und Jugendliche nutzten die Gelegenheit, ihre Fitness einem Test zu unterziehen. Leistungssportler konnten sich für diese Art der Durchführung hingegen weniger begeistern, womit laut Christen jedoch zu rechnen war.

Keine Zwischen- oder gar Unfälle

Zwei weitere Punkte tragen zum positiven Fazit bei: Von Zwischenfällen oder gar Unfällen ist dem OK nichts bekannt, und in finanzieller Hinsicht war der virtuelle Städtlilauf dank der Unterstützung durch Sponsoren auch keine Bruchlandung. Christen sagt:

«Das Ziel, der Bevölkerung trotz Corona etwas zu bieten und im Gespräch zu bleiben, ist erreicht.»

Auch wenn der virtuelle Lauf im Sinne einer Notlösung Anklang gefunden hat, will das OK den Fokus in Zukunft doch wieder ganz auf die herkömmliche Art der Durchführung legen.