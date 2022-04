BISCHOFSZELL Sportliches Frühlingserwachen: Der Städtlilauf findet erstmals seit 2019 wieder in gewohnter Form statt Das OK atmet auf: Das grösste Laufevent in Bischofszell lässt die Coronapandemie hinter sich. Am 24. April geht die zwölfte Auflage des beliebten Breitensportanlasses über die Bühne. Im Vorjahr war wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie nur ein virtueller Lauf möglich.

OK-Mitglied Christoph Huber und OK-Präsident Michael Christen präsentieren im Bürgersaal des Rathauses den Streckenplan. Bild: Benjamin Manser (Bischofszell, 5. April 2022)

«Wir sind happy, den Städtlilauf am 24. April endlich wieder durchführen zu können, und zwar nicht nur virtuell wie letztes Jahr, sondern real», sagt OK-Präsident Michael Christen. Die Erleichterung ist verständlich, drohte der populäre Laufsportanlass vor noch gar nicht langer Zeit erneut der Pandemie beziehungsweise den damit verbundenen Einschränkungen zum Opfer zu fallen. Christen mutmasst:

«Eine dritte Absage in Folge wäre wohl der Todesstoss gewesen.»

Nachdem dieses Schreckgespenst in die Flucht geschlagen war, konnten die Vorbereitungen in Angriff genommen werden. Nicht unwesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass ein Grossteil der Hauptsponsoren und das örtliche Gewerbe die Veranstaltung weiterhin unterstützen.

Interesse am Lauf ist noch schwer abzuschätzen

Laut Christen hat das aus sieben Mitgliedern bestehende OK bewusst darauf verzichtet, bei der zwölften Auflage Neuerungen einzuführen.

«Wir müssen uns zuerst wiederfinden und dafür sorgen, dass die Veranstaltung erneut Eingang ins Bewusstsein der Öffentlichkeit findet.»

Vor diesem Hintergrund sei der Erwartungsdruck so gering wie noch nie, räumt Christen ein. Man könne schwer abschätzen, wie die Leute auf die Wiederbelebung des Städtlilaufs reagieren werden. Christen hält 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer genauso für möglich wie 700.

Zuversichtlich ist OK-Mitglied Christoph Huber, der die Ansicht vertritt, dass nach den coronabedingten Verboten sowie dem viele Lebensbereiche betreffenden Zwang zum Verzicht sogar eine Sehnsucht nach einer derartigen Veranstaltung bestehen könnte.

Keine grossen Namen, Breitensport hat Vorrang

Treu bleiben die Veranstalter dem Konzept, das sich bei den bisherigen elf Austragungen bewährt hat. Das heisst: Der Bischofszeller Städtlilauf ist und bleibt in erster Linie ein Breitensportanlass, der Familien und Angehörige aller Generationen ansprechen soll – also Frauen und Männer; Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Grosse Hoffnungen setzt das OK einmal mehr auf die Schulklassen, die in der Vergangenheit jeweils zahlreich vertreten waren. Zudem darf das OK mittlerweile auf eine Art Stammklientel aus der ganzen Schweiz zählen. Ambitionierte Leistungssportler werden laut Christen ebenfalls nicht zu kurz kommen. Sie erhalten auch diesmal die Gelegenheit, sich im Hauptlauf über eine Distanz von sieben Kilometern zu messen und ihren Formstand zu überprüfen. «Hohe Startgelder können und wollen wir aber nicht zahlen», stellt der OK-Präsident klar.

Idealer Zeitpunkt für die Durchführung

Mit dem Bischofszeller Städtlilauf wird die Freiluftsaison richtig lanciert. Der Termin im April hat Tradition und er ist ideal, gibt es in diesem Monat doch noch nicht viele Konkurrenzveranstaltungen. «Einen geeigneten Termin im Mai oder später zu finden, wäre schwierig», stellt Christen fest.

Start und Ziel befinden sich wie gewohnt auf dem Platz am Obertor. Die nahe Bitzihalle stellt so etwas wie einen Stützpunkt mit Garderobe und Festwirtschaft dar. Zudem ist sie Schauplatz der am gleichen Tag stattfindenden Siegerehrung. Bis 24 Stunden vor Beginn der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich im Internet anzumelden. Gegen einen geringen Aufpreis ist das auch unmittelbar vor dem Start noch möglich.