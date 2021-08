Im Schulhaus Sandbänkli treffen sich alle zwei Wochen die Klassenvertretungen zu einem Jugendparlament. «Wir machen coole Sachen», sagen die Parlamentarierinnen Siri Stürm (3E) und Tanja Sutter (2G). Sie erzählen von einem Fussballturnier, das sie organisiert haben, oder von den neuen Uhren, die nun in allen Schulzimmern hängen. An ihrem Stand am Sandbänklifest erklären die beiden Schülerinnen den Neuen denn auch, weshalb es sich lohnt, sich aktiv im Jugendparlament einzubringen oder Anregungen in den entsprechenden Briefkästen zu deponieren. Nun stehen Wahlen an: Im Herbst werden die KlassenvertreterInnen neu gewählt. (het)