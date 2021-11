In Anbetracht grosser Investitionen wie dem Projekt «Neubau Nord» oder den baulichen Massnahmen in der Bischofszeller Schulanlage Hoffnungsgut (Brandschutz, Sanierung der Turnhalle) kommt für Corinna Pasche-Strasser eine Senkung des Steuerfusses derzeit nicht in Frage. Die Schulpräsidentin verweist darauf, dass die Volksschulgemeinde Bischofszell mit 90 Prozent sogar unter dem kantonalen Durchschnitt liege. Das Eigenkapital beziffert sie mit 4 Millionen Franken; die diesbezügliche Quote gelte als ausreichend und zweckmässig. (st)