BISCHOFSZELL Musikunterricht soll auf ein professionelles und finanziell stabiles Fundament gestellt werden Es ist geplant, die Musikschule Bischofszell in die Volksschulgemeinde Bischofszell zu integrieren. Am 28. November wird an der Urne über die erforderliche Änderung der Gemeindeordnung abgestimmt.

Hoffen auf die Zustimmung der Stimmberechtigten: Pascal Koch, Präsident des Vereins Musikschule Bischofszell; Josef Mattle, Präsident der Stiftung Haus der Musik; und Corinna Pasche-Strasser, Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell, 6. November 2021)

Die Meinungen scheinen gemacht. Nur wenige Interessierte kamen am Samstag zur Infoveranstaltung in die Musikschule Bischofszell. Nichtsdestotrotz: Jede Stimme zählt, und Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser erklärte engagiert, warum sich Musikschule und Volksschule zusammen auf einen guten Weg begeben möchten.

In der Bundesverfassung verankert

Bislang wurde die Musikschule von einem privaten Verein betrieben. Gemäss Bundesverfassung ist die musikalische Bildung von Kindern und Jugendlichen aber Sache der öffentlichen Hand. Denn Musizieren fördert nicht nur die Konzentrations- und Lesefähigkeit, sondern hat nachweislich auch Einfluss auf das Erinnerungsvermögen und die Kreativität eines Kindes.

Derzeit werden an der Musikschule Bischofszell 250 Schülerinnen und Schüler in 20 verschiedenen Fächern unterrichtet. Musikschule und Volksschule arbeiten heute schon eng zusammen; es gibt Leistungsvereinbarungen in den Bereichen musikalische Grundschule und Administration.

Ziel ist die Existenzsicherung

Die Musikschule steht finanziell auf gesunden Beinen. Doch dies könnte sich in naher Zukunft ändern. Nicht alle politischen Gemeinden im Einzugsgebiet der Volksschulgemeinde Bischofszell sind bereit, einen freiwilligen Beitrag zu bezahlen, und der Stiftung Haus der Musik wird früher oder später das Geld ausgehen, um der Musikschule die Räumlichkeiten an der Steigstrasse zu einem bevorzugten Mietpreis zur Verfügung zu stellen.

Ein Zusammenschluss respektive eine Integration in die Volksschule wäre somit ein guter Weg, um den Bestand der Musikschule zu sichern. Die Vereinsmitglieder der Musikschule haben sich im September einstimmig für diesen Weg entschieden. Die Stiftung Haus der Musik würde zudem der Volksschulgemeinde das Schulhaus an der Steigstrasse zu einem Kaufpreis von 1,45 Millionen Franken überlassen.

Mehraufwand und Abstimmungen

Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser beleuchtete den finanziellen Aspekt:

«Die Schulbehörde rechnet bei einer Integration der Musikschule mit einem Mehraufwand von rund 55’000 Franken.»

Im Detail ergibt sich dieser Betrag so: 20’000 Franken durch den Wegfall der Vereins- und Gemeindebeiträge, 20’000 Franken Abschreibungsdifferenz der Liegenschaft zum heutigen Mietzins, 15'000 Franken für Unterhalt und Verzinsung Fremdkapital.

Im Hinblick auf die geplante Integration der Musikschule wird in der Volksschulgemeinde Bischofszell wie folgt abgestimmt: am 28. November an der Urne über die entsprechende Änderung der Gemeindeordnung und am 2. Dezember an der Gemeindeversammlung über das neue Reglement der Musikschule und über den Kauf der Liegenschaft «Haus der Musik».