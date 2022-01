BISCHOFSZELL Für kurze Zeit die Pandemie vergessen: Musik und Poesie zur richtigen Zeit Meditativer Einstieg ins neue Jahr: Der Pastoralraum Bischofsberg lud zu einer besinnlichen Stunde in die Stiftskirche St. Pelagius ein.

Karin Diethelm trägt in der Pelagiuskirche einen Text vor. Bild: Christof Lampart (Bischofszell, 6. Januar 2022)

Nachdem im letzten Jahr die Veranstaltung «Musik und Poesie zum Dreikönigstag» auf sehr grossen Zuspruch gestossen war, verwunderte es wenig, dass diese auch in diesem Jahr erneut gegeben wurde. Und zwar ganz nach den ungeschriebenen Mottos «Klein, aber fein» und «Andächtig und sehr bunt».

Tatsächlich war die gerade einmal 40 Minuten dauernde, abendliche Meditation ein willkommener Anlass, um – gerade auch in der nicht sehr einfachen Pandemiezeit – ein wenig innezuhalten und in sich selbst zu gehen; Maskenpflicht hin, Zertifikatspflicht her.

Gotteshaus in festliches Licht getaucht

Dies taten denn auch in der Stiftskirche St. Pelagius eine beachtliche Zahl an Menschen, die im festlich-bunt illuminierten Gotteshaus zum einen den Texten zu Neujahr und Dreikönig lauschten, die von verschiedenen Frauen und Männern, darunter auch Kirchenpräsident Thomas Diethelm und seine Frau Karin, vorgelesen wurden.

Ausschnitte aus der Bibel wie die Huldigung der Sterndeuter waren dabei ebenso zu hören als auch beschauliche Texte von so bekannten Autoren wie Peter Rosegger oder August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.

Zum Abschluss ein Stück Dreikönigskuchen

Besonders bereichert wurde die Stunde jedoch durch das sehr transzendent wirkende Spiel des Kirchenmusikers des Pastoralraums Bischofsberg, Philippe Frey, der klangprächtig und zugleich sehr differenziert Werke von Tonschöpfern wie Jean Langlais, Johann Sebastian Bach oder Arcangelo Corelli zum Besten gab.

Wunderschön anzuhören waren auch die Gesänge, welche Daniela Stäheli und Franziska Lenzin im Duett – selbstredend mit genügend Abstand voneinander und zum Auditorium – vortrugen. Zu guter Letzt waren alle Anwesenden eingeladen, sich am Altar ein Stück Dreikönigskuchen abzuholen, welche von den Vorlesenden den Leuten vorschriftsgemäss mit Plastikhandschuhen überreicht wurden.