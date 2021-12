BISCHOFSZELL Mahnwache für verfolgte Gläubige Eine halbe Stunde lang standen 15 Personen auf dem Bahnhofplatz. Die friedliche Aktion war eine von über 40 Mahnwachen, welche die Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International schweizweit durchführte.

Mahnwache der Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International auf dem Bischofszeller Bahnhofplatz. Bild: PD

Mit der Aktion wiesen die Aktivisten die Passanten darauf hin, dass «Weihnachten ohne Terror», «Freiheit für Christen in Pakistan» oder auch «Schutz für Christen in Nigeria» keine Selbstverständlichkeit sind. Für diese und weitere Anliegen wie «Frieden in Syrien» oder «Für Frauenrechte in Afghanistan» setzten sich die engagierten Teilnehmenden der Mahnwache friedlich während einer halben Stunde ein.

Christian Solidarity International (CSI) führte die erste Mahnwache für Glaubensverfolgte im Dezember 2012 in den Städten Zürich, Bern und Luzern durch. In den letzten Jahren kamen laufend neue Orte hinzu. Letzten Mittwoch fand die Mahnwache zeitgleich in 43 Ortschaften in der Schweiz statt. Bischofszell war einer der Austragungsorte.

Christian Solidarity International ist eine überkonfessionelle Menschenrechtsorganisation, die sich für Religionsfreiheit und Menschenwürde engagiert. Sie setzt sich vor allem für verfolgte Christen ein und unterstützt Projekte in etwa einem Dutzend Länder, darunter in Syrien, Irak, Pakistan, Indien und Nigeria. (red)