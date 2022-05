BISCHOFSZELL «Konzerte sind für mich ein Elixier»: Rockmusiker Marco Predicatori freut sich, wieder vor Publikum auftreten zu können Marco Predicatori, Sänger und Gitarrist der «Pilots of the Daydreams», ist mit seiner Band auf Konzerttournee. Nächste Stationen in der Ostschweiz sind Rorschach (14. Mai), Widnau (11. Juni), Kirchberg (25. Juni) und Gossau (8. Juli).

Walo Bortoletto (Bass), Biagio Anania (Drums, Percussion) und Marco Predicatori (Leadvocals, Guitars) sind die «Pilots of the Daydreams». Bild: Donato Caspari

Die «Pilots of the Daydreams» gibt es seit dem Jahr 2019. Dass die Band bis vor kurzem trotzdem keine Liveauftritte bestritt, ist – wenig erstaunlich – der Coronapandemie geschuldet. Nun ist das Tal der Tränen durchschritten. In Dielsdorf und Frauenfeld legte das Trio im März zwei fulminante Auftritte hin. Marco Predicatori sagt dazu:

«Das Konzert im Frauenfelder ‹Eisenwerk› war ein Highlight, ein einmaliges Erlebnis. Die Resonanz war super.»

Für die neue Band ist es laut Predicatori wichtig gewesen, eine Standortbestimmung vornehmen zu können. Zu wissen, ob und wie man beim Publikum ankommt, sei für Musiker enorm wichtig. Predicatori bezeichnet die unmittelbare Interaktion, wie sie nur ein Konzert bieten kann, gar als sein Elixier.

«Ich denke, wir brauchen uns gegenseitig», sagt der Bischofszeller. Bei den ersten beiden Auftritten habe er den Eindruck gewonnen, dass die Leute nach den Einschränkungen und Verboten im Rahmen der Pandemiebekämpfung etwas erleben wollten. Konzerte würden wieder als coole Erlebnisse wahrgenommen und entsprechend wertgeschätzt.

Album mit zehn Songs veröffentlicht

Zu hören sind die «Pilots of the Daydreams» freilich schon seit 2021, nämlich auf dem Album «Angel Are Real», das zehn Songs über Spiritualität, Liebe und emotionale Achterbahnen beinhaltet. Das Trio hat den Anspruch, mit sphärischen, energiegeladenen und eigenständigen Arrangements sowie einem unverwechselbaren Gesang zu überzeugen.

Die Band deckt verschiedene Stilrichtungen ab und spielt Modern Rock, angereichert mit Heavyrock sowie Progressive Rock und Psychedelic Rock. «Beseelter Rock für Musikbegeisterte, das ist unsere Mission», erklärt Predicatori. Die internationale Fachpresse hat davon inzwischen auch Kenntnis genommen.