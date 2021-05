BISCHOFSZELL Junge «Wölfe» heulen an der Sitter: Eine neue Sportart hat Einzug gehalten Das Spektrum an Sportvereinen ist in der Rosenstadt breiter geworden. Neu dabei ist jetzt auch Unihockey. Der junge Verein legt den Fokus derzeit noch auf die Ausbildung des Nachwuchses.

Mit den E-Junioren in der Turnhalle des Bischofszeller Schulhauses Hoffnungsgut: Präsident Andreas Forrer und die Vorstandsmitglieder Jonas Frei und Dominik Schild, die auch als Trainer fungieren. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 30. April 2021)

Was den Mannschaftssport anbelangt, ist Bischofszell eine Fussball- und Handballhochburg. Das dürfte auch noch einige Zeit so bleiben. Beim Werben um Sympathien und Mitglieder mischen jetzt aber auch die «Wölfe», ein kürzlich gegründeter Unihockeyverein, mit.

«Wir wollen und können den FC und den BSV nicht konkurrenzieren, sondern verstehen uns als Bereicherung des Angebots. Ausserdem glaube ich, dass Unihockey in der Regel sowieso andere Leute anspricht», sagt Andreas Forrer.

Der Bischofszeller Familienvater gab den Anstoss zur Gründung des Vereins und steht diesem nun auch als Präsident vor. «Mir gefällt die Dynamik; ich mag schnelle Sportarten», begründet Forrer, ein ehemaliger Eishockeyspieler, sein Faible für Unihockey.

Auch von Corona nicht zu stoppen

Völlig unverhofft haben die «Wölfe» das Licht der Welt freilich nicht erblickt. Der Gründung ist ein rund zweijähriges Trainingsangebot der Organisation Kindersport Thurgau in Bischofszell vorausgegangen. 15 bis 20 Mädchen und Buben haben daran jeweils teilgenommen, was im Vorjahr die Idee reifen liess, diese sportlichen Aktivitäten in Zukunft vereinsmässig zu betreiben.

Die Coronapandemie verzögerte die Realisierung zwar, zu verhindern war sie jedoch nicht mehr: Am 15. Februar dieses Jahres ging die Gründungsversammlung digital über die Bühne. Den Vorstand komplettieren Dominik Schild (Aktuar), Jonas Frei (Sportchef) und Gabriel Hotz (Kassier).

Vorerst Konzentration auf die Junioren

Das Hauptaugenmerk wird bei den «Wölfen» zunächst auf die Nachwuchsarbeit gelegt. Ein Team von E-Junioren (Buben: Jahrgänge 2012/13; Mädchen: ab Jahrgang 2011) wird im kommenden Herbst in den Meisterschaftsbetrieb einsteigen. «Die erste Saison ist finanziell auch bereits abgesichert», stellt Forrer erfreut fest.

Voller Tatendrang: Junioren des Unihockeyvereins Wölfe Bischofszell. Bild: Reto Martin (Bischofszell, 30 April 2021)

Derzeit trainieren zwei Dutzend Kinder, darunter vier Mädchen, einmal pro Woche während 75 Minuten in der Turnhalle des Schulhauses Hoffnungsgut. Für eine Mannschaft mit D-Junioren (Jahrgänge 2010/11) hat der junge Sportverein noch zu wenige Kinder in seinen Reihen. In einem nächsten Schritt soll nach den Worten des Präsidenten auch ein Seniorenteam auf die Beine gestellt werden.

Finanzieller Aufwand liegt in vertretbarem Rahmen

Das Ziel der Verantwortlichen besteht darin, mittel- bis langfristig eine homogene Truppe zusammenzustellen, in der alle Spass haben, die aber auch sportliche Ambitionen hegt:

«Der Spass ist uns wichtig. Wir sind aber auch ehrgeizig und wollen Erfolg haben.»

Das Leistungsgefälle ist noch gering, denn im Grunde fangen alle «Wölfe» bei null an. Der finanzielle Aufwand, um den Unihockeysport vereinsmässig auszuüben, liege in einem vertretbaren Rahmen und sei mit anderen Mannschaftssportarten vergleichbar, führt Forrer aus.

Der Präsident und seine drei Vorstandskollegen sind sich der Schwierigkeiten, mit denen zu Beginn gerechnet werden muss, bewusst. Auch wenn sie im Moment noch vom Bonus profitieren, der Neulingen zugestanden wird.

Jetzt wird noch ein Hauptsponsor gesucht

«Wir sind alle noch am Lernen», räumt der Präsident ein - wissend, dass die Nagelprobe erfahrungsgemäss im noch schwierigeren zweiten Jahr zu bestehen sein wird. Das Quartett glaubt dennoch, dass es den «Wölfen» gelingen wird, in der Rosenstadt Fuss zu fassen.

«Wenn wir vom Projekt nicht überzeugt wären, würden wir es nicht machen», erklärt der Präsident, dem der Goodwill in der Öffentlichkeit sowie auf Seiten der Behörden zusätzlichen Auftrieb verleiht.

«Das regionale Gewerbe unterstützt uns prima, und von der Dropa Drogerie haben wie sogar gratis eine Mannschafts-

apotheke bekommen.»

Was aber noch fehlt, sei ein permanenter Sponsor, bedauert Forrer. «Über entsprechende Angebote würden wir uns natürlich sehr freuen», sagt der Präsident der «Wölfe».