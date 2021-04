Bischofszell Kein Thurgauer Architekturbüro erfüllte die Kriterien für das neue Bischofszeller Schulhaus Das Büro Bischof Föhn Architekten aus Zürich und St.Gallen hat den Wettbewerb für den Ersatzbau der Schule Nord in Bischofszell gewonnen. Der Baukredit soll im Februar 2022 an die Urne kommen.

Corinna Pasche, Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell, mit den Architekten Stefan Bischof (l.) und Norbert Föhn (r.). Bild: Barbara Hettich

«Sie werden uns hoffentlich bald zu einem neuen Schulhaus verhelfen», sagte Corinna Pasche, Präsidentin der Volksschulgemeinde Bischofszell. Coronabedingt im kleinen Rahmen eröffnete sie am Freitagabend die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten für den Ersatzbau der Schule Nord und gratulierte dem Architekturbüro Bischof Föhn aus Zürich/St.Gallen zu ihrem Projekt «Zaunkönig». Für das Preisgericht seien drei Kriterien ausschlaggebend gewesen: Integration (Berücksichtigung der betrieblichen Aspekte), Nachhaltigkeit und Kosten. Bischof Föhn habe es verstanden, das Preisgericht in jeder Hinsicht zu überzeugen. Mit dem zweistöckigen Elementholzbau mit der Erweiterungsmöglichkeit einer Aufstockung um weitere zwei Stockwerke bleibe viel Platz für die Nutzung des Aussenraums.

Am Wettbewerb teilgenommen haben fünf Büros aus Zürich, zwei aus St.Gallen und je eines aus Basel, Luzern und Thun. «Mit einem Präqualifikationsverfahren haben wir zehn Generalplanungsteams – unter Federführung des Architekten – evaluiert und zum Wettbewerb zugelassen. Leider hat kein Bewerber aus dem Thurgau die Kriterien erfüllt», bedauert Corinna Pasche. Bei der Arbeitsvergabe wolle man aber, wo immer möglich, Handwerker aus der Region berücksichtigen. Ambitioniertes Ziel sei nun, den Baukredit im Februar 2022 an der Urne bei der Bevölkerung einzuholen.

Teil eines Gesamtkonzepts

Die Erneuerung «Schulhaus Nord» ist Teil eines Gesamtkonzepts in der Schulraumentwicklung der Volksschulgemeinde Bischofszell. Da an allen elf Schulstandorten umfassende Sanierungen anstanden, hat die Schulbehörde mit dem Büro Basler & Hofmann ein umfassendes Entwicklungskonzept erstellt. Seit 2017 sind folgende Projekte realisiert worden: Umbau Kindergarten und Schulhaus in Gottshaus; Neubau Kindergarten in Zihlschlacht; Umplatzierung Kindergarten Hoffnungsgut in Bischofszell; Umbau Schulhaus in Sitterdorf; Umbau Schulhaus Kenzenau in Schweizersholz.

«Der Ersatzneubau der Schule Nord ist das Herzstück des ganzen Entwicklungskonzepts.»

So erklärt Corinna Pasche die Bedeutung der derzeitigen Planung.

Seit rund 50 Jahren werden die Primarschüler im Norden von Bischofszell in einem «Pavillon» unterrichtet, der anfänglich wohl nur als Provisorium gedacht war. Weder Schulraum noch Energetik entsprechen den heutigen Anforderungen. Mit dem Neubau will man zudem der steigenden Schülerzahl Rechnung tragen. «Wir wissen nicht, wie die Schule in 15 Jahren aussieht, wie sie sich entwickelt und ob wir künftig auch Tagesstrukturen anbieten müssen», sagt Corinna Pasche. Deshalb war ein späterer Erweiterungsbau auch Bestandteil der Architektur-Wettbewerbsausschreibung.