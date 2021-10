BISCHOFSZELL Geteilte Freude ist doppelte Freude: Hausbank sponsert Parkbänke Im Aussenbereich des Seniorenzentrums Sattelbogen stehen fünf neue Parkbänke. Finanziert hat sie die Thurgauer Kantonalbank aus Anlass ihres 150-Jahr-Jubiläums.

Erstes Probesitzen: Beat Frei, Leiter der Bischofszeller TKB-Filiale, und Heimleiter Leo Bär. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell, 30. September 2021)

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) feiert heuer ihr 150-jähriges Bestehen und hat aus Anlass dieses Jubiläums verschiedene Aktionen zum Thema «Bewegen» lanciert. So wurden Fitnessparks eröffnet oder mit Geschenkboxen und ehrenamtlicher Arbeit die Herzen bewegt. Was sich nicht bewegt – und das ist auch gut so – sind die fünf neuen Parkbänke im Aussenbereich des Seniorenzentrums Sattelbogen.

Lange und enge Verbundenheit

Beat Frei, der Leiter der Bischofszeller TKB-Filiale, sagt:

«Ich bin stolz auf die Bänkli. Sie sind währschaft und es lässt sich gut sitzen. Das haben wir gerne finanziert.»

Gemeinsam mit Heimleiter Leo Bär setzt sich Beat Frei auf eine Bank. Die beiden reden von der Verbundenheit des Sattelbogens mit der Thurgauer Kantonalbank. Beat Frei war schon in den Bau des Regionalen Alters- und Pflegeheims involviert und während vieler Jahre in der Betriebskommission aktiv.

Rund 6000 Franken haben die fünf Bänke gekostet. Sie wurden im Bausatz von der Firma Kaiser + Kraft angeliefert und von den Mitarbeitenden der Abteilung Infrastruktur zusammengebaut. Die rund zwei Meter langen Sitz- und Lehnenbohlen sind aus Holz, die Armlehnen aus Gusseisen. Ein goldenes Täfelchen auf der Rücklehne wird auch nach Jahren noch an den Sponsor erinnern.