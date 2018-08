Bischofszell hat Einwohnern und Gästen viel zu bieten Während der Ausstrahlung der Sendung "SRF bi de Lüt" äusserten sich Leute aus dem Publikum am Samstag lobend über die Rosenstadt im Thurgau. Chris Marty

Stellen Bischofszell ein gutes Zeugnis aus: Flavio Schöb aus Halden, Moritz Münger aus Bischofszell und Joël Schildknecht aus Zihlschlacht.

Wenn «SRF bi dä Lüt» an einem Ort gastiert, ist alles aus dem Häuschen. So auch in Bischofszell am Samstag. Würde Julia Good (19) Regie führen, zeigte sie Bischofszell von der schönsten Seite: Die Altstadt mit Rosenwoche, den Adventsmarkt, die Pelagiuskirche, das Schloss und das Rathaus. Ihre Schwester, Lena Good (16), würde auch die alte Thurbrücke und den Bogenturm berücksichtigen.

Flavio Schöb (21, Halden) hat eine andere Idee: Der FC müsste her! Bischofszell habe gute Spieler und sei ambitioniert. Moritz Münger (21) sieht es gleich wie Julia: «Ich würde betonen, wie friedlich und familiär es hier ist.» Die Kamera auf das Naherholungsgebiet richten würde Joël Schildknecht (23, Zihlschlacht) und ebenso das älteste Open Air der Schweiz miteinbeziehen.

Ebenfalls die Umgebung im Auge hätte Nadja Achermann (49), würde aber auch das kulturelle Angebot und den fehlenden Tante Emma- Laden ansprechen. Monika Gerber (Oberhofen): «Ich würde die herzigen Beizli zeigen.»



Nadja Achermann aus Bischofszell und Monika Gerber aus Oberhofen.