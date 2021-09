BISCHOFSZELL Gesundheitsförderung und Probleme rund ums Essen Die Elternschule lädt zu drei Referaten mit aktuellen Themen ein. Die Veranstaltungsreihe beginnt nach den Herbstferien am 28. Oktober. Die Referate finden jeweils in der Aula Sandbänkli statt; die Teilnahme ist kostenlos.

Das Team der Elternschule Bischofszell: Janine Fedi-Richter, Präsidentin Franziska Lenzin Lendenmann und Sandra Beeler (hinten); Eva Hotz-Eisenegger, Jens Havenstein und Christoph Biedermann. Bild: Werner Lenzin (Bischofszell, September 2021)

An der ersten von insgesamt drei Veranstaltungen vermittelt Rahel Siedler, Fachfrau BGB BirthCare, am Donnerstag, 28. Oktober, einen Einblick in die in Vergessenheit geratenen Behandlungen mit Wickeln und Auflegen, die zurzeit eine neue Wertschätzung erfahren. Eine wachsende Zahl von Eltern möchte ihre Kinder auf natürliche, sanfte Weise bei Krankheiten wie beispielsweise Erkältungen selbst pflegen.

Dieses «Selbst-aktiv-Werden» sowie die Vernetzung von Wissen aus der Schulmedizin und den Erfahrungswerten der Komplementärmedizin sind wichtige Bausteine für die Gesundheit und zum Wohle der Kinder wünschenswert. In ihrem Referat geht Rahel Siedler auf die Anwendung von Wickeln und Kompressionen ein. Antworten gibt es auch auf die Frage: Wie verwende ich wann welche Wickel? Beleuchtet werden zudem die Grenzen und Kontraindikationen.

Wertschätzung und Anerkennung

Susanne Vogel-Engeli, Kursleiterin für Eltern- und Erwachsenenbildung, möchte am Dienstag, 9. November, aufzeigen, dass sich eine tragfähige und schöne Beziehung nicht einfach so ergibt. Kein Paar kommt daran vorbei, dass das Leben neben Freude und Glück auch Herausforderungen und Anforderungen mit sich bringt.

Deshalb ist es für die Referentin wichtig, dass Paare etwas in ihr vielleicht eintöniges Nebeneinander investieren und damit wieder Schwung, Wertschätzung und Liebe einkehren kann. Ihr interaktives Referat richtet sich an Paare und Einzelpersonen, denn es geht in jedem Fall darum, die Verantwortung für den eigenen Anteil zu übernehmen und selbst ins Handeln zu kommen. An diesem Abend wird man etwas erfahren darüber, was die fünf Sprachen der Liebe ermöglichen, warum die Selbstfürsorge so wesentlich ist und wie Wertschätzung und Anerkennung die Beziehung nähren können.

Rund um das Essverhalten

Dass Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen zunehmen und eine grosse Belastung für die gesamte Familie darstellen, darüber spricht am Montag, 22. November, Katja Hämmerli Keller, Leitende Psychologin im Fachbereich Essstörungen/Adipositas. Sie gibt einen Überblick darüber, dass Essstörungen wie Magersucht und Bulimie ernsthafte psychische Erkrankungen sind, woraus erhebliche Folgeschäden resultieren können. Daneben gibt es auch immer mehr übergewichtige Kinder, welche dadurch in der Entwicklung und im sozialen Kontakt erheblich beeinträchtigt sind.

Ein frühzeitiges Erkennen von problematischem Essverhalten und das Wissen um adäquate Behandlungsmöglichkeiten sind für die Referentin zentral. An diesem Abend präsentiert sie praktische Tipps und Antworten auf Fragen rund um das problematische Essverhalten. Auch dieses Jahr versprechen die drei Veranstaltungen lehrreiche und interessante Informationen. Sie geben den Eltern und weiteren Interessierten Antworten und Inputs für den Erziehungsalltag. Der Eintritt ist frei.

Für die Referate gilt grundsätzlich gemäss den Vorschriften des Bundes die Zertifikatspflicht. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Einzig das Referat am 9. November «Du und ich – ich für uns» wird ohne Zertifikatspflicht, dafür mit begrenzter Personenzahl durchgeführt. Eine Anmeldung für diesen Abend ist deshalb erforderlich (franziska.lenzin@schule-bischofszell.ch).