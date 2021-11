Budget Gefangen im roten Bereich: Bischofszeller Steuerfuss sitzt bei 70 Prozent fest Das Budget 2022 der Stadt Bischofszell rechnet mit einem Defizit von rund 660'000 Franken. Für das kommende Jahr sind Netto-Investitionen in Höhe von 2,79 Millionen Franken geplant.

Thomas Weingart, Stadtpräsident von Bischofszell, erläutert das Budget für das Jahr 2022. Bild: Ralph Ribi (Bischofszell, 9. November 2020)

Die Vorzeichen wären im Grunde gar nicht schlecht. Die konjunkturellen Anzeichen sind positiv, was auf einen höheren Steuerertrag im nächsten Jahr hoffen lässt. Die Zuversicht erfährt aber schnell einen Dämpfer. Es stehen notwendige Unterhaltsarbeiten an städtischen Verwaltungsliegenschaften, Gemeindestrassen und Abwasserkanalisationen bevor, und im Gesundheitsbereich kündigt sich eine markante Kostensteigerung an.

Unter dem Strich bedeutet das: Auch 2022 wird Bischofszell wieder rote Zahlen schreiben. Dass das Defizit um rund 300'000 Franken geringer ausfällt als im laufenden Jahr und «nur» noch 659'704 Franken beträgt, ist ein schwacher Trost. Stadtpräsident Thomas Weingart stellt fest:

«Von einer Senkung des Steuerfusses sind wir weit entfernt.»

Er gibt damit zu verstehen, dass Bischofszell weiterhin mit 70 Prozent vorliebnehmen muss. Dieser Steuerfuss ist seit 2012 in Kraft.

Zusätzliche Vollzeitstelle in der Bauverwaltung

Aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung der Bauverwaltung, verursacht durch eine anhaltend hohe Bautätigkeit sowie neu hinzukommende Aufgaben, sieht sich der Stadtrat veranlasst, den Stellenetat der Abteilung Bau und Sicherheit um eine Vollzeitstelle zu erhöhen. Laut Weingart ist das eine Investition in die Zukunft, könnten damit immer wichtiger werdende Themenfelder wie die Ökologie und die Energieeffizienz besser bearbeitet werden.

Die alte Thurbrücke bedarf einer weiteren Sanierung. Bild: Ralph Ribi (Bischofszell, 9. November 2021)

Ausserdem ergäben sich Synergien bei der Leitung wichtiger Sanierungsprojekte im Bereich der städtischen Infrastrukturanlagen. Alles in allem sind für 2022 Personalkosten von 3,83 Mio. Franken veranschlagt, was im Vergleich zum Budget 2021 einer Steigerung um rund 30'000 Franken oder 0,75 Prozent entspricht.

Kosten für Spitex schnellen in die Höhe

Neues Jahr, alte Sorgen. So lässt sich die Situation im Gesundheitsbereich zusammenfassen. Was die diesbezüglichen Kosten anbelangt, muss aber sogar von einer weiteren Eskalation infolge der Coronapandemie gesprochen werden. Zwar stagniert der Beitrag an die stationären Pflegerestkosten bei 640'000 Franken, doch explodieren die Aufwendungen für die ambulante Restkostenfinanzierung geradezu.

Laut Weingart muss Bischofszell im nächsten Jahr mit Kosten für die ambulante Pflege in Höhe von 600'000 Franken rechnen. 2020 fiel der effektive Beitrag an die Spitex noch um 149'000 Franken tiefer aus. Die eklatante Steigerung sei eine Folge der markanten Zunahme an geleisteten Spitex-Stunden, erklärt der Stadtpräsident. Immer mehr Menschen nähmen ambulante Pflegedienstleistungen in Anspruch.

Bürgerhof bleibt defizitärer Betrieb



Eine Entspannung zeichnet sich laut Weingart hingegen an einer anderen Front ab. Die Kosten für die öffentliche Sozialhilfe werden voraussichtlich abnehmen. Das budgetierte Bereichsergebnis unterschreitet den Vorjahreswert um rund 320'000 Franken und beläuft sich noch auf 1,4 Mio. Franken.

Weiterhin defizitär gestaltetet sich der Betrieb des Alters- und Pflegeheims Bürgerhof, dies trotz tieferer Personal- und Sachkosten. Zur aktuellen Situation sagt Weingart:

«Der Trend zu einem immer späteren Übertritt in ein Heim hat sich durch die Coronapandemie noch verstärkt.»

Aufgrund der schwächeren Belegung habe man für das nächste Jahr von einer leicht rückläufigen Umsatzprognose auszugehen.

Finanziell in keiner Schieflage

Wie eingangs erwähnt, kann der Stadtrat davon ausgehen, dass die Einkommenssteuern von natürlichen Personen um rund drei Prozent zunehmen werden – vorausgesetzt, der wirtschaftliche Aufschwung hält an. Die konjunkturelle Erholung sollte sich auch bei den Steuererträgen von Unternehmen bemerkbar machen. Thomas Weingart betont:

«In Bischofszell haben wir trotz allem noch stabile finanzielle Verhältnisse.»

Die Eigenkapitalsituation sei gut und die Verschuldung auf einem vernünftigen Niveau. «Wir haben die Kostenstruktur im Griff.» Der Stadtpräsident warnt aber davor, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Weingart verweist auf jene 25 Mio. Franken, die in den nächsten 20 Jahren in kommunale Hochbauten zu investieren sind.