Bischofszell fiebert dem Stadtfest im August entgegen Vom 23. bis 25. August steigt das grosse Stadtfest. Das Organisationskomitee ist mit den Vorbereitungsarbeiten voll auf Kurs. Das vielversprechende Programm für die Besucher steht. Barbara Hettich

OK-Mitglieder mit dem Hauptgewinn auf dem Obertorplatz: Michael Christen und Martin Herzog (hintere Reihe) sowie Melanie Rietmann und Franco Capelli. (Bild: Barbara Hettich)

«Langsam wird alles konkret und es beginnt zu kribbeln», sagt OK-Präsident Martin Herzog voller Vorfreude. In drei Monaten geht das Stadtfest über die Bühne und seit zweieinhalb Jahren ist das zwölfköpfige Organisationskomitee am Planen.

«Wir sind auf sehr gutem Weg und haben keine grossen Nüsse mehr zu knacken», ist Herzog zuversichtlich, dass nichts schief läuft. Am Stadtfest vor zehn Jahren war der Hirschenplatz Mittelpunkt. Diesmal wird es der Obertorplatz sein, und dort wird auch das grosse Festzelt stehen.

Obertor und zwei weitere Festplätze

Am Freitag, 23. August, geht es um 17 Uhr los mit einem Festmarsch vom Bahnhof zum Obertor, wo der Eröffnungsakt mit Festreden stattfinden wird. Am Samstag, 24. August, feiert der Skiclub Bischofszell sein 50-Jahr-Jubiläum, und am Sonntag, 25. August, wird ein ökumenischer Gottesdienst mit anschliessender Matinee abgehalten.

Zwei weitere, grössere Festplätze werden den Gegenpol zum Hauptfestzelt bilden. Auf dem Schwanenplatz wird es rockig. Auf der Regiobühne spielen am Freitag- und Samstagabend lokale Bands im Stundentakt. «Es sind Bands dabei, die vor zehn Jahren auf der Jugendbühne standen», sagt Martin Herzog.

In der Gerbergasse wird es international: Die vier Partnerstädte Bischofszell, Battaglia Terme (I), Möhringen (D) und Waidhofen an der Ybbs (A) betreiben gemeinsam einen Vier-Länder-Platz mit eigenem Programm. Unter anderem wird die weltbekannte Kapelle Veselka aus Tschechien aufspielen.

Obere Altstadt wird zur Partymeile

«Das Bischofszeller Stadtfest ist kein überregionales Fest, sondern ein Fest von Bischofszell für Bischofszell», erklärt OK-Mitglied Michael Christen.

Von den Turnern bis zu den Handballern, von der Feuerwehr bis zu den Dark Fighters werden die Vereine ihre Zelte und Stände aufschlagen und die obere Altstadt in eine Partymeile verwandeln. Zudem wird eine Kulturen- und Gaumenmeile für kulinarische Abwechslung sorgen.

Das OK hat auch an die kleinsten Bischofszeller gedacht. Verschiedene Vereine werden dafür sorgen, dass sich die Obertorwiese in ein Kinderparadies verwandelt – mit Countrybühne für die Eltern.

Sicherheit ist ein grosses Thema

Am Stadtfest sollen sich alle nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen können. «Sicherheit war für uns ein grosses Thema», betont OK-Mitglied Franco Capelli.

Die Polizei verlange ein umfangreiches Konzept. Dazu gehöre eine permanente Überwachung des Festgeländes wie auch das Aufstellen robuster Bauelemente, damit kein Lastwagen auf den Festplatz rasen kann.