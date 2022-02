BISCHOFSZELL «Was wäre wenn»: Ein Liederabend im Konjunktiv Riklin & Schaub begeistern mit ihrem Programm das Publikum in der ausverkauften Aula Sandbänkli.

Roman Riklin und Daniel Schaub beim Auftritt in der Aula Sandbänkli. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell, 26. Februar 2022)

Roman Riklin und Daniel Schaub kannte man als Mitglieder des Trios Heinz de Specht, das sich 2019 aufgelöst hat. Nun sind sie zurück als Riklin & Schaub. Und wie! Mit ihrem Programm «Was wäre wenn…» präsentierten sie sich als gut eingespieltes Duo, multitalentiert auf den verschiedensten Instrumenten, betätigten per Fuss auch mal das Schlagwerk und verblüfften mit einem Bandsound, der keine Wünsche offen liess. Dazu lieferten Videoeinspielungen ein erweitertes Sehvergnügen.

Publikum wird miteinbezogen

Der erste Eindruck zählt: Darüber haben sich die beiden musikalischen Geschichtenerzähler viele Gedanken gemacht: «Was mer dä Lüt als erschts verzellt und wie mer sich uf d’Bühni stellt.» Sie sind witzig, suchen den Kontakt zum Publikum, beziehen es in ihr Programm ein, erkennen als Klatschmillionäre, wer und wie klatscht, und sorgen für beste Unterhaltung mit Songs über «Emojis», «Hot Dogs für en Stutz» oder wie man den letzten Rest aus der Tube quetscht. Sie sind als «Tatort»-Kommissare unterwegs und singen über geschlechtsspezifische Ungerechtigkeiten zwischen Apfel und Birne.

Daniel Schaub und Roman Riklin setzen in ihrem Programm «Was wäre wenn» auch visuelle Akzente. Bild: Barbara Hettich (Bischofszell, 26. Februar 2022)

Riklin & Schaub sind aber auch Meister im Verdrehen der Tatsachen, und sie schaffen es damit in eindrücklicher Manier, dem Publikum einen gesellschaftskritischen Spiegel vorzuhalten. Sie singen über eine Schweiz, in der die Flüsse austrocknen, ein Kilo Brot 100 Franken kostet, die Kirchen Kindersoldaten rekrutieren und Flüchtlinge im Meer ertrinken: «Was wär, wenn d’Schwiiz in Somalia wär?»

Body-Percussion und Katzenvideos

Beste Unterhaltung bieten Riklin & Schaub mit einer «Body-Percussion»-Nummer, die eher an bayrisches Schenkelklopfen erinnert, oder mit einem Zusammenschnitt der abstrusesten Katzenvideos, deren Hauptdarsteller von Riklin & Schaub eine Stimme bekommen. Es darf herzhaft gelacht werden.

Was wäre, wenn Roman Riklin und Daniel Schaub sich nicht zu einem Duo zusammengetan hätten? Ja, dann hätten die beiden Klatschmillionäre weniger Klatscher erhalten, die rund 150 Bischofszellerinnen und Bischofszeller hätten einen sehr vergnüglichen Abend verpasst und Martin Herzog, Präsident der Literaria und Organisator des Abends, hätte sich nicht über ein volles Haus freuen können.