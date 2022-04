BISCHOFSZELL Corina Tresch De Luca und Fabio Ebnöther leiten gemeinsam das Historische Museum Die Museumsgesellschaft Bischofszell entschloss sich zu dieser Lösung, nachdem es nicht gelungen war, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Kuratorin Alexandra M. Rückert anzustellen.

Fabio Ebnöther und Corina Tresch De Luca im Historischen Museum Bischofszell an der Marktgasse 4. Bild: Michel Canonica (Bischofszell, 23. März 2022)

Die Ära von Alexandra M. Rückert als Kuratorin des Historischen Museums Bischofszell endete im März 2021 nach etwas über siebenjähriger Funktionsdauer. Dem Versuch der Museumsgesellschaft, die Stelle umgehend adäquat zu besetzen, blieb der Erfolg versagt. Die Vakanz dauerte neun lange Monate.

Es war nicht nur das vergleichsweise kleine 40-Prozent-Pensum, welches die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin von Alexandra M. Rückert erschwerte. Wer sich für die Stelle interessierte, sollte - idealerweise - auch mit der Region Bischofszell einigermassen vertraut sein.

Museumsgesellschaft beschliesst Aufgabenteilung

Diesem Anforderungsprofil vermochte offensichtlich niemand vollauf zu entsprechen, und so wurde im Vorstand der Museumsgesellschaft die Idee geboren, die Aufgaben auf zwei Personen aufzuteilen. Eine davon ist Fabio Ebnöther. Als Technischer Leiter und Mitinhaber der Firma Artis Druck arbeitet er seit vielen Jahren mit dem Historischen Museum Bischofszell zusammen und weiss über dessen Aktivitäten bestens Bescheid. Ebnöther sagt:

«Ich habe dem Museum meine Mitarbeit angeboten, weil ich an Geschichte und Kultur sehr interessiert bin und zudem eine neue persönliche Herausforderung gesucht habe.»

In Ebnöthers Zuständigkeit fallen die administrativen und operativen Belange und somit Aufgaben, mit denen er auch im Beruf tagtäglich zu tun hat. Das Grundwissen auf dem Gebiet der Museumsarbeit verschafft sich der Kradolfer derzeit als Teilnehmer an einem entsprechenden Kurs.

Neue Organisation ist seit Januar in Kraft

Für den Part der wissenschaftlich-historischen Leitung des Museums konnte Corina Tresch De Luca gewonnen werden. Die Hauptwilerin ist Historikerin mit Universitätsabschluss (lic. phil.) und hat praktische Erfahrung im Vindonissa-Museum in Brugg sowie im Museum für Archäologie Thurgau in Frauenfeld gesammelt. Alleinverantwortliche Kuratorin in Bischofszell zu werden, sei für sie vor allem deshalb nicht in Frage gekommen, weil es ihr nicht möglich gewesen wäre, das gesamte Aufgabenspektrum befriedigend abzudecken, erklärt Corina Tresch De Luca.

So ist es dazu gekommen, dass sich seit Beginn dieses Jahres ein Duo die Leitung des Historischen Museums Bischofszell teilt, und dies mit einem Pensum von je 20 Prozent. Der Start ist gelungen, sind beide doch der übereinstimmenden Meinung:

«Wir harmonieren und ergänzen uns mit unseren spezifischen Fähigkeiten und Kenntnissen sehr gut.»

Musikalische Saisoneröffnung mit Elias Bernet

Erstmals in diesem Jahr ist das Historische Museum Bischofszell am Sonntag, 3. April, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zur Saisoneröffnung gibt Elias Bernet, bekannt von Aufritten am Lucerne Blues Festival und am Montreux Jazz Festival, drei halbstündige Konzerte (Beginn: 14.15, 15.15 und 16.15 Uhr), wobei sich der musikalische Bogen vom schwungvollen Boogie Woogie bis zur träumerischen Ballade spannt.

Aus zeitlichen Gründen ist heuer noch keine Sonderausstellung zustande gekommen, eine «wunderbare» ist jedoch in Planung und noch für dieses Jahr vorgesehen. Dafür werden die Besucherinnen und Besucher diesen Sonntag Gelegenheit haben, das neue Leitungsteam sowie die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen zu lernen und zu befragen. Die zur Tradition gewordene Kaffeestube lädt auch dieses Jahr wieder zum gemütlichen Verweilen und Geniessen von diversen Süssspeisen und Getränken ein.