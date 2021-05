Bischofszell Dreiste Diebstähle im «Gourmethüsli»: Der Betreiber schliesst den Selbstbedienungsladen auf dem Bahnhofplatz Nach nur neun Monaten steht der kleine Laden beim Bahnhof Stadt vor dem Aus. Grund dafür sind – trotz Überwachungskamera – regelmässige Diebstähle. Für Dietmar Huber, der in seiner Freizeit das «Gourmethüsli» alleine betreibt, ist das ein schmerzlicher Rückschlag.

Im «Gourmethüsli» am Bahnhof Bischofszell Stadt verkauft Dietmar Huber alias «Mostihuber» noch bis kommenden Sonntag seine Produkte. Bild: Manuel Nagel (Bischofszell, 7. Mai 2021)

Mit einem ernüchternden Facebook-Eintrag verkündet Dietmar Huber alias Mostihuber, dass das «Gourmethüsli» beim Bahnhof Bischofszell Stadt, das erst vergangenen August eröffnet wurde, nun geschlossen wird. Als Grund nennt der gebürtige Österreicher die «dreisten Diebstähle», die nicht aufhören wollten.

Sowohl Produkte als auch Geld aus der Kasse haben die Täter gestohlen. Zuerst habe er es gar nicht bemerkt, sagt Huber, «doch nachdem ich Ende letzten Jahres eine Überwachungskamera installiert hatte, sah ich die ganzen Diebstähle». Daraufhin hat der Einzelunternehmer Anzeige erstattet.

«Wir wissen, wer die Täter sind.

Die Staatsanwaltschaft ist

an der Sache dran.»

Auf seine Mitteilung hin erhielt Huber zahlreiche Antworten von betroffenen Bischofszellerinnen und Bischofszellern. Neben vielen aufmunternden Worten und Mitleidsbekundungen sind auch Kommentare wie «Ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft – der, der schafft, wird beschissen» zu finden. Die Facebook-Community regt sich zudem über die Täter auf. So lautet eine Botschaft: «Wirklich nicht normal solche Leute. Die sollten sich schämen, und zwar gewaltig.»

Auch für die Stadt Bischofszell ist die Schliessung des «Gourmethüsli» bedauerlich. Stadtpräsident Thomas Weingart sagt: «Es war eine Bereicherung für die Stadt, gerade in Zeiten, wo viele Geschäfte pandemiebedingt alternative Verkaufsmöglichkeiten suchen.» Die Stadt stelle gerne öffentlichen Grund für solche Projekte zur Verfügung. So gibt und gab es von Zeit zu Zeit weitere Angebote auf dem Bahnhofsplatz wie ein Schnitzelbrot-, Wurst- oder Magenbrotstand.

Der Bischofszeller Stadtpräsident Thomas Weingart. Bild: Reto Martin

«Als Dietmar Huber uns angefragt hatte, waren wir begeistert von seiner Idee», sagt Weingart. Doch es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Platz am Bahnhof sehr exponiert ist. «Trotzdem waren wir glücklich darüber, dass er bereit war, das Risiko einzugehen», sagt der Stadtpräsident. Zudem hat sich, seit der Bahnhofskiosk vor einem guten Jahr abgebrannt ist, eine Poserszene auf dem Platz entwickelt. Stände wie dieser seien super, um dieser den Platz wegzunehmen, sagt Weingart. Denn:

«Wir haben lieber ein hübsches Häuschen auf dem Bahnhofsplatz anstatt ein paar posierende Autos.»

Mit sehr viel Herzblut bei der Sache

Huber stellt seine Produkte in der Freizeit her. «Es ist ein Hobby, in das ich sehr viel Herzblut stecke», sagt er. Das Sortiment besteht hauptsächlich aus Fruchtsäften sowie verschiedenen Pesto- und Senfsorten. Fast alle Zutaten dafür stammen aus der Ostschweiz – Zusatzstoffe sind dabei ein Tabu. Zudem bietet der gelernte Küchenchef auf Buchung Catering und verzierte Kuchen und Torten an.

Da in Zukunft der Selbstbedienungsladen am Bischofszeller Bahnhof wegfällt, sind die Produkte unter der Woche nur noch via Onlineshop erhältlich. Der Versand innerhalb der Stadt Bischofszell ist kostenlos. Zudem verkauft Huber jeden Samstagvormittag seine Kreationen am Bischofszeller Wochenmarkt auf dem Grubplatz.