Die Bibliothek und die Ludothek sollen von der Villa Kundert in das ehemalige Denner-Ladenlokal am Hechtplatz umziehen, da die Volksschulgemeinde für die Räumlichkeiten im Sandbänkli Eigenbedarf angemeldet hat. An den daraus resultierenden Kosten sollen sich die Stadt und die Volksschulgemeinde Bischofszell beteiligen. Die Schulbehörde beantragt an der Gemeindeversammlung, für die Bibliothek einen einmaligen Anteil von 113'300 Franken an die nötigen Umbaukosten sowie wiederkehrende Miet- und Betriebsbeiträge von jährlich 24’760 Franken zu leisten. «Bibliothek und Ludothek leisten seit Jahren einen wichtigen Beitrag an das Zusammenleben in der Stadt», heisst es in der Begründung des Antrags. Die Bibliothek unterstütze mit ihre ausgebildeten Personal die Sprach- und Leseförderung von Kindern und Jugendlichen und sei eine Spezialistin in der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz.