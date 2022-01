bischofszell Die Kirchgemeinde hat endlich eine neue Jugendarbeiterin Die Suche hat ein Ende: Die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil hat die vakante Stelle in der Jugendarbeit neu besetzen können.

Die neue Jugendarbeiterin heisst Tabea Stolz und ist 29 Jahre alt. Bild: PD

Nach dem Abgang von Silvio Rüegger als Jugendarbeiter der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil hat sich eine Arbeitsgruppe unter der Leitung von Raphael Haller auf die Suche nach einer Nachfolge gemacht. «Schnell wurde klar, dass dies allenfalls eine längere Suche wird, weshalb eine Interimslösung für die Jugendarbeit geschaffen wurde», schreibt die Kirchgemeinde in einer Medienmitteilung. Diese Lösung sei von Beginn an befristet gewesen, und zwar für maximal ein Jahr (Juli 21 bis Juni 22). Sie wird aktuell von Gina Braun, Daniel Frauchiger, Michael Wellauer und Daniel Frischknecht wahrgenommen.

«Nach der Publizierung des Stelleninserates im Frühling wurden einige interessante Bewerbungen eingeschickt», steht weiter in der Mitteilung. Jedoch habe sich keine passende Person finden können. Daher sei die Suche im September 2021 fortgesetzt worden.

Vertrag im Dezember unterzeichnet

Im September sei schliesslich eine Bewerbung eingereicht worden, welche sehr vielversprechend war. Nach mehreren Gesprächen mit der Arbeitsgruppe und dem Konvent habe sich herauskristallisiert, dass die Bewerberin die mögliche Nachfolgerin von Silvio Rüegger sein könnte. «Im Dezember konnte der Vertrag definitiv unterzeichnet werden», schreibt die Kirchgemeinde.

«Die neue Jugendarbeiterin heisst Tabea Stolz und wird per 1. Juni 2022 ihre Arbeit als neue Jugendarbeiterin aufnehmen.»

Sie absolviere noch das Fachseminar «Praxisausbildung» an der Fachhochschule OST in St.Gallen, welches sie Ende Januar 2022 abschliessen werde. Die 29-Jährige sei ausserdem im Kanton Graubünden aufgewachsen. Aktuell arbeite sie als Sozialpädagogin in Oberuzwil. Die oben beschriebene Interimslösung werde bis Ende Mai 2022 weitergeführt, eine Übergabe an Tabea Stolz sei sichergestellt. «Die Kirchenvorsteherschaft ist dankbar für das wertvolle Engagement der vier Personen, welche interimsweise die Jugendarbeit übernommen haben und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Tabea Stolz», schreibt die Kirchgemeinschaft. (red)