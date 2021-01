BISCHOFSZELL Die Fasnachtszeitung der Situ-Narren ist erschienen Die «Giftsprütze» sorgt während der Coronapandemie dafür, dass der Humor in der Rosenstadt und ihrer Umgebung nicht auf der Strecke bleibt. Die humoristische Publikation ist ab sofort erhältlich.

Markus Fäh, Präsident der Situ-Narren, präsentiert die neue Fasnachtszeitung «Giftsprütze». Bild: Andrea Stalder (Sitterdorf, 19. Januar 2021)

Trüge Markus Fäh keine Maske, sähe man, ob dem Präsidenten der Situ-Narren Enttäuschung oder – wer weiss – am Ende gar Erleichterung ins Gesicht geschrieben steht. Fest steht so oder so: Die Fasnacht kommt in Zeiten wie diesen gehörig unter die Räder.

Auf Bischofszell gemünzt heisst das: Verzicht auf den Umzug, keine Beizenfasnacht und kein Monsterkonzert. Die Situ-Narren versuchen erst gar nicht, um jeden Preis alternative Aktivitäten zu lancieren und den strengen Lockdown heimlich zu sabotieren.

Sind sie also vom Coronavirus völlig ausgebremst worden? Nein, denn ein Element, ein überaus traditionsreiches und populäres noch dazu, haben sie der Krise abgetrotzt: Die «Giftsprütze» erscheint auch dieses Jahr – ganz nach dem Motto «Wider den tierischen Ernst».

Humor ist jetzt wichtiger denn je

Somit darf angenommen werden, dass sich in Fähs verdecktem Gesicht die Erleichterung darüber widerspiegelt, der Pandemie zumindest an der publizistischen Front ein Schnippchen geschlagen zu haben.

Könnte auch das humoristische Organ für Bischofszell und Umgebung in diesen beklemmenden Wochen und Monaten nicht für Erheiterung sorgen, müsste man sich um das Gemüt der Rosenstädter wirklich Sorgen machen. Apropos Sorgen: Das versprühte verbale Gift mag für humorbefreite Zeitgenossen bitter sein, gestorben oder ernsthaft erkrankt ist daran laut gut informierten Quellen aber noch niemand.

Hartnäckiges Recherchieren war nötig

Dennoch: Die «Giftsprütze», heuer im zarten Rosa der italienischen «Gazzetta dello Sport» gedruckt, war diesmal keine leichte Geburt. Es fehlten im Jahr 2020 einfach zu viele Gelegenheiten, bei denen unfreiwillige Opfer in Fettnäpfchen hätten treten können.

Markus Fäh bestätigt das: «Im Oktober haben wir gemerkt, dass es mit dem Stoff eng werden könnte. Und so mussten wir dann hartnäckiger recherchieren als sonst, um die Fasnachtszeitung in gewohntem Umfang herausbringen zu können.» Einen besonderen Dank entbietet Fäh dem Bischofszeller Stadtpräsidenten. «Thomas Weingart hat sich wirklich bemüht», stellt Fäh augenzwinkernd fest, «dass die Zeitung voll wird. Er war unser bester Lieferant». Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Autoposer und harmlose «Verrückte»

Neue Phänomene wie das im Lockdown zu voller Blüte gelangende Autoposing werden ebenso versmässig auf die Schippe genommen wie die mehr oder weniger peinlichen Missgeschicke bemitleidenswerter Pechvögel. Auch die Stadtverwaltung wird nicht verschont. Die Narrenfreiheit voll auskostend, stossen die Verfasser in einem Beitrag zur Erkenntnis vor, «dass die vom Stadthuus nöd ganz dicht sind».

Seit vielen Jahren fixe und beliebte Bestandteile der Zeitung sind die Rubriken «Fragen an Radio Situan» auf der letzten Seite und «Wetten, dass» auf der Front. Wer die diesjährige Wette gewinnt, wird zum nächsten Chnusperli-Essen eingeladen, womit schon einmal verraten ist, dass es diesmal um Fische geht.

Heuer kein Abnehmer für den «Bock des Jahres»

Wie üblich, wird in der «Giftsprütze» auch diversen Kuriositäten und Animositäten in Nachbargemeinden gerne Platz eingeräumt – hier wie überall im zwölfseitigen Zentralorgan des Bischofszeller Narrenvolks ganz nach dem Motto «Schadenfreude ist die schönste Freude».

Dem Autorentrio, das von zwei inoffiziellen Mitarbeitern Schützenhilfe erhielt, darf bescheinigt werden, das inhaltliche Niveau vergangener Jahre trotz erschwerter Bedingungen gehalten zu haben. Auf die Verleihung des «Bocks des Jahres», eine Auszeichnung für die grösste Narretei in den vergangenen zwölf Monaten, werden die Situ-Narren heuer jedoch verzichten. «Ohne Publikum macht die Übergabe der Trophäe nicht richtig Spass», begründet Fäh diesen Entscheid.

Hoffnungsvoller Blick auf das Jahr 2022

Da die Bischofszeller Fasnacht nun schon zum zweiten Mal in Folge nur auf Sparflamme gekocht werden kann, machen sich Markus Fäh und seine Vereinskollegen verständlicherweise Gedanken über die Zukunft des alten Brauchs, der in der Stadt so viele begeisterte Anhänger und eine so grosse Tradition hat.

Dass ein zu langer Unterbruch die Gefahr eines nachlassenden Interesses in sich bergen und das Ende des grossen Fasnachtsumzugs bedeuten könnte, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenigstens in finanzieller Hinsicht müsse man sich aber keine Sorgen machen, auch wenn der Plakettenverkauf wegen des abgesagten Umzugs wie schon im Jahr 2020 entfalle, ergänzt der Situ-Präsident.