bischofszell Die Bibliothek braucht neue Möbel: Jetzt sammelt sie im Internet Spenden Nach fast 40 Jahren zieht die Bischofszeller Bibliothek aus der Villa Kundert aus. Am neuen Standort soll es eine modernere Einrichtung geben. Dafür hat die Bibliothek ein Crowdfunding-Projekt gestartet.

Die Bischofszeller Bibliothek will sich für den neuen Standort eine neue Einrichtung anschaffen. Von links nach rechts: Elvira Meier, Frances Bischof und Rita Joller. Bild: Andrea Stalder

Seit Ende 2020 steht fest, dass die Bischofszeller Bibliothek in das ehemalige Denner-Lokal am Hechtplatz zieht. Im Juni hat das Stimmvolk die Baukredite genehmigt. Einem baldigen Umzug stand somit fast nichts mehr im Weg. Wären da nicht die fehlenden Möbel.

«Die Möbel in der aktuellen Bibliothek sind teilweise schon über 40 Jahre alt und es gibt keine Ersatzteile», sagt die Mitarbeiterin Sandra Müller «Am neuen Standort möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern eine modernere Bibliothek bieten.» Leider fehle das Geld für die Neuanschaffungen. «Von der Schule und der Stadt sind wir bei der Suche nach dem neuen Standort sehr gut unterstützt worden», sagt Müller. «Zudem finanziert die Stadt künftig einen Teil der Miete.» Für das neue Mobiliar müsse die Bibliothek allerdings selber aufkommen. Daher hat sie vor kurzem eine Crowdfunding-Aktion gestartet.

Sandra Müller. Bild: PD

«Wir brauchen in erster Linie Mobiliar mit Rollen, damit wir flexibler sind», sagt Müller. «So können wir zum Beispiel einfacher Vorlesungen veranstalten.» 55'000 Franken werden insgesamt benötigt. «Wir möchten einen Ort verwirklichen, an dem sich Jung und Alt willkommen fühlt, einen Ort, an dem wir zur Gemeinschaft einladen», sagt Müller.

«Es ist eine Investition in die Zukunft, da uns die Leseförderung sehr wichtig ist.»

In der neuen Bibliothek soll es möglichst viele Sitzmöglichkeiten geben. Sogar eine Erwachsenenlounge mit einer Kaffeeecke ist geplant. «Ausserdem brauchen wir grössere Regale mit mehr Platz, damit wir die Ordnung der Bücher übersichtlicher gestalten können», sagt Müller. «Um den heutigen Anforderungen wieder gerecht zu werden, ist eine neue Einrichtung unabdingbar.»

Derzeit läuft es noch schleppend

Auf der Seite Lokalhelden.com kann man die Crowdfunding-Aktion unterstützen. Je nachdem, was für einen Betrag man spendet, gibt es jeweils ein kleines Dankeschön von der Bibliothek wie zum Beispiel ein Lesezeichen, eine Handytasche oder eine Buchstütze.

Der Weg bis zu den erreichten 55'000 Franken ist noch lang: «Es geht noch etwas gemächlich voran», sagt Müller. «Wir bangen sogar, ob wir überhaupt die Schwelle von 25'000 Franken erreichen.» Ab diesem Betrag wird das gespendete Geld nämlich ausgezahlt. Liegt die Summe aller Spenden innerhalb einer bestimmten Frist unterhalb der Schwelle, geht das Geld wieder zurück an die Spender. Bis zum

27. Dezember ist es noch möglich, das Projekt zu unterstützen.