BISCHOFSZELL Arbeitgeber und Arbeitnehmer bilden sich in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz weiter Am KMU-Sicherheitstag, den der Fachmann Christoph Peterhans organisiert hatte, nahmen am 18. und 25. März insgesamt 80 Frauen und Männer aus der Ostschweiz teil.

Ein Kursteilnehmer übt vor dem Vereinszentrum Bleiche den richtigen Einsatz eines Feuerlöschers. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 25. März 2022)

«Ich habe diesen Anlass organisiert, weil ich gemerkt habe, dass ein Bedürfnis besteht», sagt der Bischofszeller Christoph Peterhans, Inhaber der Firma ISD (Integrierte Sicherheitsdienstleistungen).

Das Interesse am Sicherheitstag, der diesen Monat zweimal, jeweils an einem Freitagnachmittag, angeboten wurde, überstieg die Erwartungen des Organisators. Insgesamt bildeten sich 80 Frauen und Männer aus den Kantonen Thurgau und St. Gallen in den Bereichen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz weiter. Die Arbeitnehmer waren dabei etwas zahlreicher vertreten als die Arbeitgeber.

Praktische Anwendung des Wissens trainiert

Das Vereinszentrum Bleiche bot für die Durchführung ideale Voraussetzungen. Auf dem Gelände im Freien konnte der Einsatz des Feuerlöschers auf realistische Weise geübt werden, im Innern war die notwendige Infrastruktur für die Referate vorhanden.

Das Programm beinhaltete die Themen Brandschutz und Erste Hilfe sowie Ausführungen von Ignaz Gross vom kantonalen Arbeitsinspektorat über das Arbeitszeitenreglement, die Chemikalienverordnung und die Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Unfällen.

Positives Feedback der Teilnehmenden

Sowohl mit der Teilnehmerzahl als auch mit dem Verlauf der zwei Mal durchgeführten Veranstaltung zeigt sich Peterhans zufrieden:

«Es waren erfolgreiche Tage.

Die Rückmeldungen seitens der Teilnehmerinnen und Teilnehmer

sind durchwegs positiv.»

Geschätzt worden sei insbesondere der Umstand, das theoretische Wissen in Übungen praktisch anwenden zu können. Positiv bewertet worden sei auch die halbtägige Dauer des Kurses. Der Gefahr einer nachlassenden Aufmerksamkeit infolge Übermüdung habe man so vorbeugen können. Dennoch sei es gelungen, die Themen umfassend zu behandeln.

Wiederholung in zwei Jahren geplant

Nach den guten Erfahrungen bei der Premiere möchte Peterhans den Sicherheitstag für die Inhaber und die Belegschaft von kleinen und mittleren Unternehmen wiederholen. Er stellt fest:

«Das Konzept hat sich bewährt. Ich werde deshalb daran festhalten.»

Peterhans hat selbst nicht als Referent mitgewirkt, sondern sich auf die Organisation konzentriert hat. Mehrheitlich sei der Wunsch geäussert worden, so Peterhans, die Veranstaltung in zwei Jahren wieder durchzuführen - dann allenfalls mit einem neuen thematischen Schwerpunkt.