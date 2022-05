BISCHOFSZELL Das Abenteuer seines Lebens: Jörg Heierli berichtet von seiner Velo-Tour an die Südspitze Afrikas Der Abenteurer aus Schweizersholz legte rund 27'000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück. Stoppen konnte ihn im März 2020 nur die Coronapandemie. Über seine Erlebnisse und Eindrücke hat Heierli ein Buch geschrieben.

Jörg Heierli auf dem Velo unterwegs in Afrika. Bild: PD

Vom 2. September 2018 bis 20. März 2020 war Jörg Heierli aus Schweizersholz mit dem Fahrrad unterwegs – mehrheitlich «irgendwo in Afrika», wie auch der Titel des Buches heisst, das dieser Tage im Verlag Schweizer Literaturgesellschaft erscheint.

Wer sich nicht gedulden mag, hat morgen Samstag Gelegenheit, einer Multivisionsshow des Abenteurers beizuwohnen. Heierli lässt seine 563 Tage dauernde Reise durch drei europäische und 18 afrikanische Länder, die ihn bis an die Südspitze Afrikas führte, in einem Referat Revue passieren. Er belässt es dabei nicht bei mündlichen Schilderungen, sondern präsentiert auch beeindruckende Fotografien und Videosequenzen. Ausserdem zeigt er das Original-Fahrrad, sein Zelt und diverse Ausrüstungsgegenstände.

Jetzt kommt zuerst die Berufsprüfung

Am Buch hat Heierli zwei Jahre gearbeitet – seinem Naturell entsprechend akribisch, detailversessen und mit einem Hang zur Perfektion. Am Ende sind es 644 spannende Seiten geworden, reich illustriert und in zahlreiche Kapitel gegliedert. Die Leserschaft bekommt aus jedem bereisten Land spannende Geschichten geboten. Man muss das Buch nicht zwingend chronologisch von vorn bis hinten lesen, sondern kann auch an Stellen einsteigen, die spezielles Interesse wecken.

Den Plan, den ganzen afrikanischen Kontinent mit dem Velo zu umrunden, verfolgt Heierli weiter. 2020 hatte ihn die Coronapandemie nach rund 27000 km gestoppt. Momentan bereitet er sich aber auf eine andere Herausforderung vor: Auf dem Weg zum Chef-Bäcker wartet nächstes Jahr die praktische Prüfung. Das heisst: Afrika muss mindestens bis 2024 warten.