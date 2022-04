BISCHOFSZELL Evangelische Kirchenvorsteherschaft setzt Arbeitsgruppe ein: Ziel ist eine Kostenoptimierung Die Evangelische Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil legt die Rechnung 2021 und das Budget 2022 vor. Rote Zahlen im Voranschlag veranlassen die Behörde zum Handeln.

Die evangelische Johanneskirche in Bischofszell. Bild: Manuel Nagel (Bischofszell, jkhggk)

Die Stimmberechtigten der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil befinden am 26. April an der Gemeindeversammlung über die Rechnung 2021, das Budget 2022 und den Steuerfuss für das Jahr 2023. Ausserdem werden die Mitglieder der Synode gewählt.

Die Jahresrechnung der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil schliesst zwar wesentlich besser ab als budgetiert, sie weist jedoch erneut einen Verlust aus, der sich noch auf knapp 64000 Franken beläuft. Die Kirchenvorsteherschaft ist entschlossen, dieser negativen Entwicklung Einhalt zu gebieten.

Steuerfuss soll auf bisherigem Niveau bleiben

Kirchenpräsident Thomas Friederich erklärt, dass erste Massnahmen für eine längerfristige Kostenoptimierung bereits getroffen worden seien. Diese würden sich allerdings erst im Laufe dieses Jahres und in der Folgezeit signifikant bemerkbar machen. Das Budget für das Jahr 2022 sieht einen Aufwandüberschuss in Höhe von rund 189'000 Franken vor.

Im Februar wurden innerhalb der Kirchenvorsteherschaft Arbeitsgruppen gebildet. Eine dieser Gruppen wird sich explizit der finanziellen Situation annehmen und Lösungsvorschläge für die mittel- und langfristige Finanzplanung erarbeiten. Der Steuerfuss soll trotz allem auf 28 Prozent belassen werden.

Sanierung erfolgreich beendet

Die Sanierung des Nebentrakts der Johanneskirche in Bischofszell hat weniger gekostet als ursprünglich angenommen. Die Besucherinnen und Besucher der Johanneskirche erwartet nun ein helles und einladendes Foyer sowie eine neue, zeitgemässe WC-Anlage.

Evangelisch Bischofszell-Hauptwil wird in der Legislatur 2022-26 nur noch drei statt wie bisher vier Personen in die Synode entsenden können. Die bisherigen Mitglieder treten zur Wiederwahl an. Einzig Pfarrer Paul Wellauer kann nicht mehr kandidieren, da er per Juni 2022 in den Kirchenrat gewählt worden ist. Eine Änderung steht im Personalbereich bevor: Kommenden Juni wird Tabea Stolz ihre Arbeit als neue Jugendarbeiterin aufnehmen. (red/st)