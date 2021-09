Bischofszell Bestsellerautor Marcel Huwyler liest im Sandbänkli Mit «Frau Morgenstern» hat Marcel Huwyler eine neue Kultfigur erschaffen. Nun erscheint mit «Frau Morgenstern und die Verschwörung» der dritte Band seiner Krimireihe. Huwyler präsentiert sein neues Buch am 2. Oktober in der Aula Sandbänkli in Bischofszell.

Autor Marcel Huwyler. Bild: Remo Naegeli

Sie lesen am 2. Oktober in Bischofszell. Waren Sie schon einmal hier und was wissen Sie über die Stadt?

Marcel Huwyler: Ganz ehrlich, ich war noch nie dort. Ich habe aber gemerkt, dass Bischofszell enorm engagierte Buchhändlerinnen haben muss. Denn obwohl meine Lesung bereits zweimal verschoben werden musste, lässt das Team einfach nicht locker. Diesmal klappt's bestimmt!

Coronabedingt konnten Sie in den letzten 18 Monaten nicht sehr viele öffentliche Auftritte absolvieren. Können Sie dieser schwierigen Zeit trotzdem auch etwas Positives abgewinnen?

In Sachen Lesungen war die Lockdown-Zeit tatsächlich eine Katastrophe; auch mein geplantes, halbes Lesetour- und Schreibjahr in Berlin habe ich ersatzlos gestrichen. Aber: Die vielen langen Tage daheim wirkten enorm entschleunigend – und inspirierend. Neue Idee, neue Bücher, neue Heldinnen. Ich bin gespannt, wie ich und wir alle die Coronazeit in fünf Jahren bewerten werden.

Am 28. September erscheint nun Ihr dritter Roman «Frau Morgenstern und die Verschwörung» und Sie können endlich wieder auf Lesetour. Sie sagen über sich selbst: «Noch lieber als das Bücherschreiben ist mir das Vorlesen.» Was also darf Ihr Publikum von Ihrer Lesung erwarten?

Ich trete wahnsinnig gern vor Leuten auf. Der direkte Kontakt, die unmittelbaren Reaktionen, das Pingpong zwischen mir und dem Publikum ist für mich Gold wert. Also erzähle ich an meinen Lesungen auch, was Überraschendes hinter der Schreib- und Verlagskulisse passiert. Ich plaudere gern aus dem Nähkästchen. Meine Lesung ist so quasi ein «Best-of» und «Bösest-of» von Frau Morgenstern. Garniert mit viel Humor, gespielten Szenen und Wortwitz. Eines kann ich garantieren: Es wird mordsmässig unterhaltsam.

Die Hauptfigur in Ihren Krimis ist Violetta Morgenstern, eine frühpensionierte Lehrerin, die als Auftragskillerin tätig ist. Sie sind mit Ihren Büchern auf den Bestsellerlisten und sagen, dass Sie vor allem von Frauen ab 40 Jahren begeisterte Rückmeldungen erhalten. Was ziehen Sie daraus für Schlüsse?

Frauen ab 40 lesen wohl tatsächlich mehr Bücher. Zudem: Gerade in Zeiten, in denen wir nicht mehr wissen, was man sagen, was man schreiben darf, wo jedes Wort auf der Goldwaage liegt, ist meine Frau Morgenstern einfach herzerfrischend unkorrekt. In unserer Schneeflöckchen-Gesellschaft ist sie ein wahrer Heissluftfön.